Cina monitora fregata olandese in transito nello Stretto di Taiwan

La Cina ha dispiegato mezzi navali e aerei per seguire la fregata olandese De Ruyter nello Stretto di Taiwan, accusando l'Olanda di violare la propria sovranità. I Paesi Bassi difendono la legalità del passaggio.

L'esercito cinese ha annunciato venerdì di aver dispiegato mezzi navali e aerei per seguire e monitorare il passaggio della fregata olandese De Ruyter attraverso lo Stretto di Taiwan.

Questa azione rientra nel quadro delle tensioni crescenti tra Pechino e le potenze occidentali per quanto riguarda la navigazione in acque considerate strategiche. Il Comando del Teatro Orientale dell'Esercito Popolare di Liberazione (ETC) ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui afferma che 'le forze dell'ETC rimarranno sempre in stato di massima allerta e salvaguarderanno con determinazione la sovranità e la sicurezza della Cina, nonché la pace e la stabilità regionale'.

La mossa di Pechino segue la precedente accusa, formulata la scorsa settimana, secondo cui la stessa fregata olandese avrebbe illegalmente violato le acque delle isole Paracel, un arcipelago situato nel Mar Cinese Meridionale, oggetto di una disputa territoriale che coinvolge anche Vietnam, Filippine, Malaysia, Brunei e Taiwan. Il governo dei Paesi Bassi ha respinto le accuse, dichiarando che la nave da guerra stava operando in conformità con il diritto internazionale e che il transito nello Stretto di Taiwan era motivato da ragioni diplomatiche, di sicurezza ed economiche.

La questione dello Stretto di Taiwan è particolarmente sensibile per Pechino, che considera l'isola di Taiwan, governata democraticamente, come una provincia ribelle della Cina. Di conseguenza, il governo cinese rivendica la sovranità su tutto lo stretto, considerandolo acque territoriali cinesi, una posizione non riconosciuta dalla comunità internazionale. La presenza di navi da guerra straniere in queste acque viene interpretata da Pechino come una sfida alla sua sovranità e come un tentativo di interferenza negli affari interni.

Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di crescente assertività militare cinese nella regione, con frequenti passaggi di navi e aerei militari attraverso lo stretto, spesso accompagnati da dichiarazioni di principio da entrambe le parti. L'incidente ha suscitato reazioni a livello internazionale. I Paesi Bassi hanno ribadito il loro impegno a rispettare il diritto del mare e a garantire la libertà di navigazione, sottolineando che le loro attività sono condotte in modo trasparente e secondo le norme internazionali.

Da parte sua, la Cina ha ammonito contro ulteriori provocazioni e ha promesso di adottare tutte le misure necessarie per difendere i propri interessi. La situazione rimane tesa, con analisti che sottolineano il rischio di una escalation involontaria. La comunità internazionale osserva con attenzione, mentre le potenze regionali e globali cercano di bilanciare le loro relazioni con la Cina e la difesa dei principi di libertà di navigazione.

Questo evento segue una serie di incidenti simili, inclusi quelli che hanno coinvolto navi da guerra statunitensi, australiane e canadesi, dimostrando come lo Stretto di Taiwan rimanga un punto caldo delle relazioni internazionali





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cina Olanda Fregata Stretto Di Taiwan Sovranità

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cina critica Rubio per commenti su Tiananmen, Taiwan esorta a fare i conti con la storiaLa Cina condanna le dichiarazioni del Segretario di Stato americano Marco Rubio sulla repressione di Piazza Tiananmen del 1989, mentre il presidente di Taiwan chiede alla Cina di affrontare la verità storica.

Read more »

Il blocco dello Stretto di Hormuz sta mettendo sotto pressione il GiapponeLa Banca del Giappone ha dovuto intervenire sul mercato dei cambi a causa dell'aumento del prezzo del petrolio e della dipendenza del Paese dal greggio importato. Il Giappone ha cercato fonti alternative di petrolio, ma le importazioni sono ancora lontane dai livelli precedenti al conflitto. Inoltre, il Paese ha acquistato petrolio russo per la prima volta dall'interruzione dei traffici nello Stretto.

Read more »

Tunnel sotto lo Stretto di Bering e diplomazia: nuovi sviluppi tra Russia e UcrainaDopo settimane di silenzio, la diplomazia torna protagonista con proposte di pace e un ambizioso progetto di collegamento tra Russia e Stati Uniti.

Read more »

La Svizzera del Medio Oriente sotto assedio: Oman stretto tra Iran, raid e pressioni di TrumpNel Sultanato prova a resistere agli avvertimenti americani. Tra guerra in Iran, raid e nodo Hormuz, Muscat vede vacillare la sua neutralità. Voci da un Paese sospeso

Read more »