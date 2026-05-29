Cina nomina Ding Xiangqun alla guida della NFRA, mossa per stabilizzare la regolamentazione finanziaria

La Cina ha nominato Ding Xiangqun come capo del Partito Comunista alla NFRA, dopo la retrocessione del precedente capo. Ding, ex presidente di PICC, assume la guida dell'ente regolatore in un periodo di pulizia finanziaria.

La Cina ha nominato Ding Xiangqun , banchiere veterano, come capo del comitato del Partito Comunista all'Amministrazione Nazionale di Regolamentazione Finanziaria ( NFRA ), secondo un comunicato diffuso venerdì dall'ente regolatore.

Ding, che era presidente del colosso assicurativo statale People's Insurance Company (Group) of China (PICC), è probabile che diventi anche direttore della NFRA, poiché entrambi i ruoli sono tradizionalmente ricoperti dalla stessa persona. La mossa fa parte degli sforzi di Pechino per stabilizzare la leadership dopo che l'ex capo Li Yunze è stato retrocesso ad aprile per una sospetta violazione disciplinare, come riportato da Reuters.

Il governo cinese sta portando avanti un'ampia pulizia nel settore finanziario, mirata a combattere la corruzione e a consolidare il controllo di supervisione. Negli ultimi mesi, diversi alti funzionari finanziari sono stati indagati o rimossi dalle loro posizioni. La NFRA supervisiona migliaia di aziende, tra cui banche, assicurazioni e società fiduciarie, in un settore finanziario del valore di 79 trilioni di dollari.

Ding, 61 anni, è stata eletta nel Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese nel luglio 2024, diventando la prima donna del settore finanziario a far parte di questo organismo di circa 200 membri, subordinato al Politburo nella gerarchia del partito. La carriera di Ding è iniziata con un ventennio alla Bank of China, per poi proseguire al China Taiping Insurance Group e alla China Development Bank. Ha anche ricoperto il ruolo di vice capo del governo della regione del Guangxi.

Alla PICC, dove è entrata nel 2024, ha supervisionato uno dei più grandi conglomerati assicurativi cinesi, con attività nel ramo property, casualty, vita e gestione patrimoniale. La sua nomina alla NFRA segna un passo importante nella stabilizzazione della regolamentazione finanziaria cinese, in un contesto di riforme e lotta alla corruzione. L'esperienza di Ding nel settore bancario e assicurativo è vista come un asset per guidare la supervisione in un periodo di turbolenze e cambiamenti normativi





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