Cina offre di gestire uranio iraniano, USA allentano sanzioni Russia, scetticismo americano sulla guerra in Iran

La Cina si dichiara disponibile a prendere in custodia o a ridurre l'arricchimento di uranio iraniano, mentre gli Stati Uniti sospendono temporaneamente sanzioni sul petrolio russo. Cresce lo scetticismo degli americani sulla guerra in Iran, con la maggioranza contraria e dubbi sulla strategia di Trump.

La Cina si è mostrata disposta a intervenire attivamente nella complessa questione dell' uranio arricchito iraniano, offrendo di assumere la custodia o di ridurre il livello di arricchimento di circa 440 chilogrammi di materiale nucleare.

Questa offerta, secondo quanto riferito da un diplomatico vicino alle posizioni di Pechino all'Associated Press, emerge in un contesto in cui Donald Trump spinge per la rimozione di tale uranio dall'Iran, considerandola una condizione sine qua non per la risoluzione del conflitto in corso. L'intenzione iniziale di Trump sembrerebbe essere quella di affidare agli Stati Uniti la custodia di questo materiale, stoccato secondo le indiscrezioni sotto siti nucleari irrimediabilmente danneggiati dai bombardamenti americani dello scorso giugno. La Cina, forte del suo ruolo di principale partner commerciale dell'Iran, sta quindi lanciando un segnale di apertura: sarebbe pronta ad accogliere la richiesta congiunta di Washington e Teheran per la gestione dell'uranio, sia tramite la sua presa in carico sia attraverso un processo di dearricchimento volto a renderlo utilizzabile per scopi civili. Tale mossa si inserisce in un quadro geopolitico in continua evoluzione, dove le dinamiche tra le principali potenze mondiali si intrecciano con le tensioni regionali. È opportuno ricordare che nel 2015, in virtù dell'accordo nucleare noto come Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), l'Iran aveva già spedito in Russia una quantità considerevole di uranio a basso arricchimento, pari a circa 11.000 chilogrammi, per soddisfare uno dei requisiti fondamentali stabiliti dall'intesa. Parallelamente, il Dipartimento del Tesoro statunitense ha preso una decisione significativa riguardo alle sanzioni contro l'industria petrolifera russa, sospendendone la maggior parte fino al 16 maggio. Questo provvedimento giunge in un momento di particolare importanza strategica, poiché la ripresa del traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz ha innescato un marcato calo dei prezzi del greggio a livello globale. La decisione, con effetto immediato, abbraccia tutte le operazioni di carico e scarico di petrolio russo, estendendosi anche alle navi della cosiddetta «flotta ombra» russa, precedentemente soggette a restrizioni. Le uniche eccezioni a questa liberalizzazione riguardano le transazioni con paesi quali Iran, Corea del Nord, Cuba e le regioni ucraine attualmente sotto occupazione, tra cui la Crimea, che rimangono esplicitamente escluse da tale allentamento delle sanzioni. Questa licenza, emessa dal Dipartimento del Tesoro, segue di soli due giorni un'affermazione del Segretario del Tesoro Scott Bessent, il quale aveva precedentemente dichiarato che Washington non avrebbe proceduto al rinnovo della deroga. La situazione geopolitica attuale è ulteriormente complicata dalle percezioni pubbliche negli Stati Uniti riguardo al conflitto in Iran. Un recente sondaggio condotto da Politico rivela che solo il 38% degli americani appoggia la guerra, mentre una maggioranza consistente si dichiara contraria, ritenendo che il conflitto non sia nell'interesse nazionale degli Stati Uniti. Le ragioni di questa diffidenza sono molteplici: quasi la metà degli intervistati ritiene che il Presidente Trump stia dedicando un tempo eccessivo agli affari esteri a scapito delle problematiche interne. Questa percezione è condivisa anche da una fetta significativa degli elettori di Trump, pari al 24%. Inoltre, il 41% degli americani è fermamente convinto che il Presidente non possieda un piano definito per la risoluzione del conflitto, con solo il 15% che crede che abbia raggiunto gli obiettivi prefissati. Questi dati evidenziano una crescente disillusione pubblica e una forte richiesta di chiarezza e di un orientamento più concentrato sulle questioni domestiche, che potrebbe influenzare le future decisioni politiche e le dinamiche internazionali





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