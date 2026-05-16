Cina, primo volo di prova di un motore turboelica a idrogeno di classe megawatt

Nel 2026, la Cina ha effettuato un viaggio di prova in cui un velivolo carico senza pilota ha decollato, raggiunto una determinata altezza e percorso una determinata distanza utilizzando un motore turboelica a idrogeno di classe megawatt sviluppat completamente dall'Aero Engine Corporation of China.

Il 4 aprile 2026 è stato effettuato un viaggio di prova effettuato da un velivolo carico senza pilota da 7,5 tonnellate, decollato da un aeroporto, che ha raggiunto 300 metri d'altezza, e ha percorso 36 chilometri a una velocità di 220 chilometri orari, e è atterrato 16 minuti dopo.

Questo evento è stato alimentato da un motore turboelica a idrogeno di classe megawatt, completamente sviluppato dall'Aero Engine Corporation of China. Sostanzialmente, questo è stato il primo volo di prova al mondo di un motore turboelica a idrogeno di tale potenza.

Inoltre, la Cina ora possiede una catena tecnologica completa per i motori aeronautici ad idrogeno, che spazia dai componenti principali fino alla completa integrazione del motore. Questo motore brucia direttamente idrogeno liquido in un ciclo a turbina, utilizzando la stessa tecnologia utilizzata dai motori a reazione convenzionali per bruciare cherosene, nella differenza rispetto alle celle a combustibile a idrogeno, che vengono utilizzate per generare elettricità nei motori elettrici.

Mantenere il liquido a bassa temperatura idrogeno durante il volo rimane uno dei principali problemi tecnici. Per il momento, la Aero Engine Corporation of China non ha reso noto come il sistema di alimentazione dell'AEP100 abbia gestito i carichi termici durante il volo di 16 minuti. Questo evento merely serve to demonstrate the stability of the operation of the engine.

Tuttavia, questo volo non è abbastanza lungo da fornire dati sulla durata, intervalli di manutenzione o sull'efficienza del carburante nel lungo periodo. Questo particolare motore utilizzato è un turboelica ed è previsto per trasporto merci senza pilota e per coprire la logistica insulare e rotte regionali. I media statali cinesi e i funzionari dell'AECC presenterebbero l'aviazione a'idrogeno sia come una misura ambientale che un'importante risorsa energetico.

Mentre le tensioni mondiali aumentano e la pressione sui mercati petroliferi globali aumentano, l'ipotesi di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili importati diventa una priorità per Pechino, in particolare nel settore aeronautico. Mi riferisco a un articolo pubblicato sulla rivista dell'Accademia cinese di ingegneria, i ricercatori dell'AECC Hunan Aviation Powerplant Research Institute di Zhuzhou descrivono una tabella di marcia passo per passo per l'alimentazione a'idrogeno nel settore aeronautico.

Secondo tale tabella entro il 2028 la validazione delle tecnologie chiave era prevista. La seconda fase prevede l'utilizzo di motori su'velivoli regionali entro il 2035. Il 2050 prevede un'utilizzo diffuso su'aeroplani commerciali di linea





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