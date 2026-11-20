Pechino decide di non ospitare la COP31 e sceglie un approccio riservato ad Antalya, privilegiando la diplomazia commerciale verde rispetto al ruolo di leader climatico globale.

Ad Antalya, in Turchia, durante la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP31, si è tenuta un'importante cerimonia di apertura il 16 novembre 2026. Durante questo evento, un robot umanoide realizzato da Unitree Robotics, vestito con un abito tradizionale cinese rosso con ricami dorati, si è esibito per i delegati all'esterno del padiglione cinese. Questo spettacolo visivo ha segnato l'ingresso della Cina nel palcoscenico internazionale, seppur con modalità differenti rispetto alle aspettative globali.

Strategia Diplomatica Cinese Ad Antalya

Il presidente Xi Jinping ha recentemente messo in mostra il peso diplomatico della Cina durante il forum della Cooperazione Economica Asia-Pacifico (APEC). Tuttavia, a 5.000 miglia di distanza ad Antalya, il messaggio di Pechino è stato molto diverso. La Cina ha inviato una segnale chiaro indicando che non intende assumere il ruolo di leader principale nei negoziati climatici globali. Questa decisione è stata confermata da fonti vicine all'argomento questa settimana.

Also read Cina e COP31: Le tattiche negoziali di Pechino contro CBAMS e IPCC

Assenza Di Leadership Climatica Diretta

L'uscita degli Stati Uniti dalla diplomazia climatica internazionale sotto la presidenza di Donald Trump ha lasciato un vuoto di potere che molti osservatori speravano potesse essere riempito dalla Cina. Reports precedenti indicavano che Pechino stava considerando di ospitare la COP33 nel 2028. Nonostante queste aspettative, la Cina ha ufficialmente deciso contro l'ospitare la conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Di conseguenza, gli inviati cinesi hanno aderito a un playbook diplomatico storicamente riservato e discreto.

Rolli Dei Paesi In Via Di Sviluppo

Ralph Regenvanu, ministro del clima di Vanuatu, ha espresso il desiderio di vedere la Cina assumere un ruolo più attivo. Ha sottolineato che la Cina è attualmente il difensore dell'ordine mondiale internazionale e dello stato di diritto. Tuttavia, la delegazione cinese è rimasta prevalentemente assente dagli eventi pubblici durante la conferenza di due settimane sulla costa mediterranea turca. All'interno dei negoziati riservati, la Cina ha sostenuto le richieste del mondo in via di sviluppo per maggiori finanziamenti climatici e tagli più rapidi alle emissioni.

Advertisement

Emitteur Di Gas A Serra Ed Esportazioni

Sebbene storicamente i paesi occidentali abbiano emesso la maggior parte dei gas serra, la Cina è ora il maggiore emettitore al mondo. È anche una parte fondamentale della soluzione in quanto maggiore produttore ed esportatore di pannelli solari, turbine eoliche e veicoli elettrici. Un'analisi di Reuters pubblicata prima della COP31 ha mostrato che la Cina ha inviato 132 miliardi di dollari in tecnologia pulita al mondo in via di sviluppo lo scorso anno.

Preferenza Per Il Commercio E Green Trade

Il governo centrale cinese ritiene di già liderare sulla tecnologia rinnovabile e vede svantaggi nel prendere più posizione ufficiale. Beijing si concentra invece sul libero flusso del commercio verde per contrastare le restrizioni imposte dall'Europa e dagli Stati Uniti. Li Gao, capo della delegazione cinese, ha dichiarato durante un briefing a Pechino che la conferenza deve affrontare il problema del unilateralismo e protezionismo.