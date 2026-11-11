Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha dichiarato a Pechino il forte sostegno della Cina a Cuba nella difesa della sovranità nazionale e nella contrapposizione a sanzioni e blocchi esterni.

Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha annunciato la volontà della Cina di sostenere Cuba in modo deciso contro le sanzioni, i blocchi e le interferenze esterne. L'annuncio è stato fatto a Pechino, in occasione della riunione del 11° Comitato dei Ministri degli Esteri della Cooperazione Lancang-Mekong, il 11 novembre 2026.

Contesto e dichiarazioni ufficiali

Secondo la Xinhua, Wang Yi ha ribadito che la Cina supporterà Cuba nella preservazione della sovranità nazionale "senza contare l'evoluzione delle circostanze". Ha inoltre sottolineato la necessità di rafforzare la comunicazione e il coordinamento su questioni multilaterali, con l'obiettivo di contrastare politica di forza e azioni unilateraliste.

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Partecipazione in forum multilaterali

Wang Yi ha ricordato che la Cina e Cuba continueranno a cooperare in vari forum internazionali, con l'intento di opporsi insieme a politiche che promuovono l'interferenza esterna. L'invito è stato rivolto anche al ministro degli esteri cubano, chiedendo la trasmissione dei cordiali saluti del Presidente cinese Xi Jinping a Raúl Castro e al Presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

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Implicazioni geopolitiche e prossimi passi

La dichiarazione rafforza la posizione di Cuba sul piano internazionale, soprattutto in un periodo in cui gli Stati Uniti e altri paesi hanno intensificato le sanzioni contro l'isola. La Cina, con la sua crescente influenza in America Latina e nei paesi in via di sviluppo, potrà offrire a Cuba un'alternativa di supporto politico e economico. I dettagli specifici sull'implementazione del sostegno non sono stati ancora divulgati, ma la cooperazione multilateralizzata indica un rafforzamento delle relazioni bilaterali e un potenziamento delle attività congiunte nei prossessi 12 mesi."