Cina: sospettato di spionaggio e arresto di attivista studentesco

La Cina ha arrestato un attivista studentesco che ha partecipato al movimento democratico del 1988 in Myanmar, accusandolo di spionaggio e di aver messo in pericolo la sicurezza nazionale. L'arresto risale al 3 giugno, avvenuto all'aeroporto di Kunming, capitale della provincia cinese dello Yunnan.
Sospettato di spionaggio e di aver messo in pericolo la sicurezza nazionale. Con queste accuse la Cina ha arrestato L'arresto risale al 3 giugno, avvenuto all'aeroporto di Kunming, capitale della provincia cinese dello Yunnan.
Soltanto ora è arrivata la conferma da parte di Pechino: ‘È stato posto in stato di fermo dalle autorità competenti, in conformità con la legge’, ha dichiarato Ex attivista studentesco che ha partecipato al movimento democratico del 1988 in Myanmar, U Min Zin ha studiato scienze politiche all'Università della California, Berkeley. È stato uno dei fondatori dell'Institute for Strategy and Policy - Myanmar, think tank inizialmente con sede nell’ex Birmania ma poi trasferito all’estero - a Chiang Mai, nel nord della Thailandia - in seguito alper primo a riportare la notizia dell'arresto: U Min Zin ha scritto alcuni editoriali in passato per il quotidiano statunitense. Un arresto che rischia di
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