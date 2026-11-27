Scopri il nuovo album Coherence di Cindy Blackman Santana e l'attesissimo debutto del gruppo Power of 3. Un'analisi approfondita della carriera e delle prossime uscite.

Cindy Blackman Santana ha pubblicato il suo nuovo album Coherence, dimostrando una padronanza tecnica e creativa che riflette decenni di esperienza musicale di alto livello. La batterista ha iniziato a suonare con le bacchette all'età di sette anni, iniziando un percorso che l'ha vista collaborare con figure leggendarie come Art Blakey e Tony Williams, quest'ultimo noto per il suo lavoro con Miles Davis. La sua carriera è caratterizzata da una lunga collaborazione di diciotto anni con Lenny Kravitz e dal matrimonio con Carlos Santana, figura centrale in cinque brani del nuovo disco.

Struttura e Colaboratori dell'Album Coherence

Il disco Coherence si estende per circa ottanta minuti di musica che fonde elementi di jazz, funk e rock in una struttura sonora complessa e strutturata. Il progetto include omaggi espliciti al maestro del sax Wayne Shorter nelle tracce Sanctuary e Circe, conferendo al lavoro una dimensione tribale e rispettosa della tradizione. La partecipazione di Carlos Santana nei brani dell'album crea un ponte tra la musica del marito e le ricerche personali della batterista, mentre la presenza di John McLaughlin nel pezzo Guitar Love aggiunge un ulteriore livello di credibilità storica, considerando i suoi tre capolavori con Miles Davis.

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La registrazione del materiale segue una metodologia che privilegia la vitalità del suono dal vivo, trattando le sessioni in studio come se fossero esecuzioni live con spazio per l'improvvisazione. Questa scelta artistica è supportata dalla presenza di musicisti di eccezionale fattura, tra cui Felix Pastorius al basso, erede non solo del nome ma anche dello stile di Jaco Pastorius. Ronda Smith, batterista, e Orianthi, chitarrista e vocalist, portano nel progetto Power of 3 esperienze pregresse con artisti come Prince, Jeff Beck, Alice Cooper e Michael Jackson, definendo un contesto di eccellenza tecnica.

Posizioni Artistiche e Differenze Musicali

Cindy Blackman Santana chiarisce le proprie intenzioni artistiche definendo la propria musica come una forma creativa di jazz che integra elementi di funk, rock e pop senza perdere la sua identità originale. Nelle sue dichiarazioni rilasciate a JazzTimes, ha spiegato come il suo approccio solista si concentri maggiormente sull'esplorazione, l'improvvisazione e la libertà all'interno del gruppo, distinguendosi dal ruolo di accompagnatrice nel progetto di suo marito. Per lei, questi punti di partenza impostano il tono necessario per le ricerche che la sua band sta portando avanti in modo indipendente.

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Il titolo Coherence rappresenta l'unica certezza che aveva quando è entrata in studio, indicando una direzione artistica matura e riflessa. La batteria, strumento in cui le donne non hanno sempre avuto uno spazio predominante, diventa per lei un mezzo di espressione predestinato e potente. L'album non è concepito come un'opera di facile ascolto immediato, ma richiede ascolti ripetuti per cogliere i vari livelli di profondità e le complesse strutture ritmiche che la musicista ha sviluppato nel corso della sua vita.

Prossimi Passi e Esperienze Musicali

Il debutto discografico del gruppo Power of 3 arriverà a dicembre, portando con sé l'attesissimo singolo Taxi che segna il ritorno del girl power nella musica rock. La tracklist dell'album include brani che dimostrano una decisione precisa verso sonorità potenti e dirette, confermando la volontà di distinguersi nel panorama musicale contemporaneo. Dopo la pubblicazione dei singoli nei mesi precedenti, l'uscita ufficiale dell'album rappresenta un momento cruciale per consolidare la reputazione internazionale del trio.

La carriera di Cindy Blackman Santana continua a evolversi attraverso collaborazioni di alto profilo e progetti personali che esplorano nuovi territori sonori. La sua capacità di bilanciare il rispetto per i maestri del passato con la ricerca di un linguaggio contemporaneo rende il suo lavoro un punto di riferimento per musicisti e appassionati di musica creativa. L'album Coherence e l'album del Power of 3 confermano la sua posizione di eccellenza nel mondo del jazz e del rock moderno.