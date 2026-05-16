Cinè - Giornate di Cinema 2026: Premiere e Premiere Speciali

La quindicesima edizione di Ciné - Giornate di Cinema, la manifestazione estiva dell'industria cinematografica promossa da ANICA in collaborazione con ANEC, ha avuto la sua presentazione all'Italian Pavilion del Festival di Cannes 2026. La manifestazione, diretta da (Presidente e Direttore Artistico dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello e Editor at Large Cinema & Entertainment Hearst Italia), e (Coordinatore Desk Specialistico Media & Cultura di Intesa Sanpaolo), prevede l'ordine delle convention, momento clou delle giornate estive di cinema, durante le quali le varie distribuzioni mostrano agli esercenti i trailer e clip dei film che verranno presentati nel secondo semestre 2026.

Ha avuto la sua presentazione all' Italian Pavilion del Festival di Cannes 2026 la quindicesima edizione di Ciné - Giornate di Cinema, la manifestazione dell'industria cinematografica promossa da ANICA in collaborazione con ANEC che avrà luogo a Riccione dal 30 giugno al 3 luglio.

La manifestazione estiva di networking e di aggiornamento professionale dell’industria cinematografica, promossa da ANICA in collaborazione con ANEC, diretta da (Presidente e Direttore Artistico dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello e Editor at Large Cinema & Entertainment Hearst Italia), e (Coordinatore Desk Specialistico Media & Cultura di Intesa Sanpaolo). A cominciare dall’ordine delle convention, che sono il momento clou delle giornate estive di cinema, perché le varie distribuzioni mostrano agli esercenti i trailer, e a anche volte clip e/o brevi backstage, dei film che ci regaleranno nei mesi a venire, in particolare nel secondo semestre 2026.

L'esposizione comprende 40 opere, che ritraggono grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale come Dall'accusa di plagio al verdetto finale: la causa legale contro Disturbia accusato d'aver 'copiato' La finestra sul cortile





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