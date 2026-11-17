La società Vele srl ritira la disponibilità delle sale del Cinema Barberini per il festival russo del novembre 2026, citando sanzioni UE e rischi per la sicurezza.

La società Vele srl ha comunicato ufficialmente il ritiro della disponibilità delle sale presso il Cinema Barberini di Roma, un evento che interrompe la programmazione affidata in precedenza al Festival del cinema russo. La manifestazione era originariamente prevista per svolgersi dal 19 al 23 novembre 2026, ma la gestione della struttura cinematografica ha deciso di disdire l'accordo con effetto immediato. Questo stop rappresenta una svolta significativa nella vicenda, che era stata accompagnata da polemiche politiche e preoccupazioni relative alla compliance normativa europea.

Motivazioni normative e sicurezza pubblica

La Vele srl, nella nota divulgata per spiegare la decisione, ha evidenziato come circostanze sopravvenute abbiano reso impossibile confermare la disponibilità degli spazi concordati in fase iniziale. L'azienda ha precisato di aver accettato la richiesta di affitto con la convinzione che si trattasse di una manifestazione di carattere esclusivamente culturale, promossa da un'organizzazione indipendente. Tuttavia, solo negli ultimi giorni, a seguito di numerose comunicazioni formali ricevute, la società è venuta a conoscenza del coinvolgimento diretto di istituzioni governative della Federazione russa. Tale scoperta ha sollevato serie questioni di compatibilità con il regime sanzionatorio dell'Unione europea, modificando sostanzialmente il quadro giuridico e operativo in cui era stata siglata la convenzione.

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Pressioni istituzionali e appelli esterni

Oltre alle implicazioni sanzionatorie, la decisione è stata influenzata da pressioni esterne dirette rivolte alla gestione del cinema. La società ha dichiarato di aver ricevuto un appello sottoscritto da numerose associazioni, indirizzato sia alle principali istituzioni nazionali che a quelle cittadine, con la richiesta di accertamenti urgenti sui soggetti coinvolti negli eventi. A ciò si aggiunge una comunicazione formale trasmessa dalla Prefettura di Roma, che è stata portata a conoscenza della Vele srl con la richiesta di verificare i rapporti economici sottostanti l'organizzazione e i possibili profili di ordine pubblico. Tali fattori, non adeguatamente compresi al momento dell'accordo iniziale, hanno creato una concreta preoccupazione per la sicurezza del pubblico e del personale che opera all'interno della struttura.

Dibattito politico e posizioni contrastanti

Il festival si inseriva in un contesto di forte divisone politica e critica da parte di diversi attori istituzionali. La vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, aveva già chiesto di bloccare l'iniziativa attraverso una lettera inviata a Giorgia Meloni, Alessandro Giuli e Matteo Piantedosi, invocando l'intervento del governo. Picierno ha sottolineato che dietro il festival ci sarebbe il regime di Vladimir Putin, con il coinvolgimento dell'ambasciata, del ministero della cultura e di una casa russa facente capo a un'agenzia sanzionata dall'Ue. Inoltre, ha evidenziato come due dei film in programma siano legati a una televisione di stato a cui l'Unione europea ha vietato di trasmettere, definendo l'evento un'operazione di propaganda.

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Reazioni dei partiti e difesa della cultura

Anche l'opposizione interna ha espresso critiche durissime contro la manifestazione. Il senatore Filippo Sensi, esponente del Pd, ha dichiarato di provare vergogna come cittadino per l'iniziativa, definendola un'operazione di propaganda destinata a strumentalizzare la cultura. Nonostante queste tensioni, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, aveva fatto sapere in un'intervista a Repubblica che non avrebbe bloccato la manifestazione, pur esprimendo contrarietà alla propaganda putiniana. Il ministro ha specificato che le azioni di contrasto possono avvenire soltanto all'interno del sistema sanzionatorio internazionale, lasciando quindi spazio alla decisione autonoma della struttura privata di gestire la propria programmazione.

Nuovo quadro operativo per il futuro

La Vele srl ha tenuto a precisare che tale decisione non costituisce in alcun modo una presa di posizione nei confronti della cultura o della cinematografia russa, che la società rispetta, ma deriva esclusivamente dalle nuove circostanze emerse e dalle questioni di conformità normativa sollevate. La responsabilità in materia di sicurezza rimane un punto fermo per la gestione delle sale, che non possono ignorare i rischi derivanti dal coinvolgimento di enti sotto sanzioni. Con il ritiro della disponibilità per le date di novembre 2026, il Cinema Barberini si trova ora in una posizione di attesa per eventuali sviluppi normativi o per la definizione di nuove modalità di collaborazione che rispettino pienamente la legislazione vigente.