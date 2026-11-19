Il Cinema Barberini di Roma ha ritirato la sala per il festival russo dopo un appello delle associazioni. L'ambasciata ucraina e la politica Italiana commentano l'annullamento.

Un intenso disaccordo internazionale ha segnato la vita culturale di Roma, portando all'improvvisa cancellazione della rassegna dedicata al cinema russo presso il Cinema Barberini. La direttrice del Centro Russo di Scienza e Cultura, Daria Pushkova, ha comunicata sui social network lo spostamento dell'evento nella sede del centro umanitario situata in piazza Benedetto Cairoli, nel centro storico della capitale. Parallelamente, ha annunciato l'intenzione di intraprendere azioni legali contro i gestori della sala cinematografica, definendo la mossa come una violazione degli accordi precedenti. La vicenda, nata lo scorso 17 novembre, evidenzia le profonde tensioni geopolitiche che influenzano anche gli spazi culturali pubblici e privati.

Il meccanismo del ritiro della concessione

La società Le Vele srl, che gestisce il Cinema Barberini, ha ritirato la concessione d'uso delle sale per il periodo compreso tra il 19 e il 23 novembre 2026. Nella comunicazione ufficiale inviata agli organizzatori, la dicitura legale ha precisato di non aver organizzato il festival stesso, ma di aver locato gli spazi solo in un secondo momento. La società ha dichiarato di aver accolto la richiesta ritenendo che si trattasse di una manifestazione di carattere esclusivamente culturale, promossa da un'organizzazione indipendente. Solo successivamente, attraverso comunicati stampa e formali richieste della Prefettura di Roma, hanno scoperto il diretto coinvolgimento di istituzioni governative della Federazione Russa e di soggetti compatibili con il regime sanzionatorio dell'Unione europea. Queste nuove informazioni hanno portato a modificare sostanzialmente il quadro contrattuale originario.

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Le posizioni dell'Ambasciata Ucraina

L'ambasciata dell'Ucraina a Roma ha commentato favorevolmente la decisione di annullamento, sottolineando la necessità di coerenza nella condanna dell'aggressione russa. La diplomazia ucraina ha affermato che la guerra ibrida non si limita al campo di battaglia, ma si manifesta anche attraverso la propaganda e la disinformazione. Per l'ambasciata, non è accettabile contribuire alla guerra nel cuore dell'Europa attraverso iniziative culturali che mascherano la propaganda. Hanno definito inaccettabile permettere che lo spazio culturale europeo diventi un veicolo per legittimare la guerra, specialmente mentre continuano i bombardamenti contro le città e le infrastrutture civili ucraine. Il messaggio è chiaro: ogni tentativo di uso strumentale della cultura per fini bellici deve ricevere una risposta adeguata e immediata.

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Reazioni politiche e mobilitazione civile

La scena politica italiana ha espresso forte sostegno alla decisione del Cinema Barberini, ringraziando per la mobilitazione civica che ha portato all'annullamento. Il senatore del Partito Democratico Filippo Sensi ha definito la cancellazione un modo per evitare la vergogna di una normalizzazione ordinaria delle dinamiche di potere russe, scrivendo Slava Ukraini sui social network. Anche la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno ha espresso gioia per la conferma dell'annullamento, ricordando il popolo aggredito quotidianamente e i russi liberi e democratici che non si piegano ai criminali di guerra. La vicenda dimostra come le istituzioni nazionali e cittadine abbiano risposto all'appello sottoscritto da diverse associazioni, riconoscendo la necessità di proteggere la sicurezza del pubblico e del personale contro eventuali rischi legati alle relazioni con soggetti sanzionati.

Prospettive future e conseguenze legali

Ora che l'evento è stato spostato, si apre un capitolo legale complesso tra i promotori culturali russi e i gestori della sala. Daria Pushkova ha esplicitamente minacciato conseguenze giuridiche, suggerendo che la causa potrebbe protrarsi a lungo nei tribunali italiani. La Le Vele srl, dal canto suo, ha sottolineato la concreta preoccupazione per la sicurezza, motivando la rottura del contratto con l'emergere di profili di ordine pubblico non valutati inizialmente. L'episodio segna un precedente significativo per la gestione degli spazi culturali in Italia, dimostrando come le valutazioni sanzionatorie possano prevalere su accordi commerciali preesistenti quando emerge un coinvolgimento istituzionale diretto con stati sotto pressione internazionale.