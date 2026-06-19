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Cinema d'autore e commedie familiari: i film in prima visione su Canale 5

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Cinema d'autore e commedie familiari: i film in prima visione su Canale 5
CinemaTelevisione ItalianaFilm Classici
📆6/19/2026 2:06 PM
📰IOdonna
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📊News: 41% · Publisher: 75%

Canale 5 propone una programmazione variegata che spazia dal classico "Kind Hearts and Coronets" di Alec Guinness, passando per la commedia romantica "Book Club - Il capitolo successivo" con protagoniste over 70, fino a opere coraggiose che trattano identità di genere e transizioni. Una selezione pensata per un pubblico ampio, capace di coniugare leggerezza, dramma e riflessione.

Il panorama televisivo italiano accoglie una selezione di produzioni eccezionali che spaziano dal cinema d'autore al classico intrattenimento familiare, passando per proposte coraggiose che affrontano tematiche di identità e transizione di genere.

Su Canale 5 è in onda il film "Book Club - Il capitolo successivo", una commedia romantica che mette in scena quattro amiche over 70 in viaggio per l'Italia, dimostrando che l'età non è un ostacolo al desiderio di scoperta e amicizia. Accanto a questa narrazione leggera, la programmazione comprende anche la proiezione di "Kind Hearts and Coronets" (1948), capolavoro della cinematografia inglese in cui l'attore Alec Guinness interpreta ben otto personaggi.

La storia, raccontata tramite flashback, segue la vendetta di Powell, figlio di una ragazza madre respinta dalla famiglia aristocratica, che, spinto da un desiderio di riscatto, trama l'eliminazione di otto parenti per impossessarsi dell'eredità. Nonostante le critiche iniziali per il trasferimento dell'ambientazione dagli angoli più aristocratici dell'Inghilterra agli Stati Uniti, l'umorismo nero e l'abilità recitativa di Guinness hanno reso il film un punto di riferimento per il genere, confermando la sua rilevanza anche a distanza di decenni

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Cinema Televisione Italiana Film Classici Commedia Romantica Identità Di Genere

 

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