Cinema fantastico per giovani autori italiani: due giornate tra horror e animazione

Due giornate di cinema fantastico per giovani autori italiani. Proiezioni e incontri gratuiti, con tessera sottoscrivibile sul posto.

Il cinema italiano si prepara a mostrare il suo lato più inquietante, curioso e imprevedibile con una rassegna dedicata al cinema fantastico. Per due giornate, storie nate dall'immaginazione dei giovani autori italiani porteranno il pubblico tra horror, animazione e universi surreali, dove nulla è davvero come sembra. L'iniziativa punta a far scoprire nuovi linguaggi, atmosfere fuori dall'ordinario e racconti capaci di trasformare ciò che conosciamo in qualcosa di misterioso.

La rassegna non prevede competizioni. Il suo obiettivo non è premiare un vincitore, ma osservare da vicino il modo in cui le nuove generazioni raccontano le proprie paure, le identità e la realtà attraverso il fantastico.

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Due giornate dedicate a cortometraggi e lungometraggi

La prima giornata del festival sarà interamente dedicata ai cortometraggi. Il formato breve permette di mettere in fila sguardi diversi, con linguaggi e tecniche che cambiano da un titolo all'altro.

La seconda giornata sarà invece riservata ai lungometraggi. Il passaggio dal corto al lungo consente al pubblico di seguire narrazioni più articolate, nelle quali il genere horror, l'animazione e il surreale hanno lo spazio per svilupparsi in profondità.

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Ingresso gratuito e tessera associativa richiesta

Proiezioni e incontri sono gratuiti. Per accedere agli eventi è necessario possedere la tessera associativa, che può essere sottoscritta direttamente sul posto.

La formula senza biglietto e senza gara mette sullo stesso piano autori emergenti e spettatori, che possono assistere alle proiezioni e partecipare agli incontri senza dover affrontare una selezione a premi.

Paure, identità e realtà nello sguardo dei giovani

Il cuore della rassegna è capire come i giovani autori italiani usano il fantastico per raccontare il presente. Horror, animazione e surreale diventano strumenti per parlare di ciò che inquieta e di ciò che definisce chi siamo.

Attraverso questi racconti, il pubblico è invitato a scoprire sguardi originali sulla realtà. Le storie proposte trasformano il quotidiano in qualcosa di misterioso, offrendo una lettura alternativa delle generazioni che le hanno create.