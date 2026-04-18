Cinema in Fermento: Dalle Mummie ai Racconti di Vita, passando per Distopie e Successi Italiani

Le sale cinematografiche si animano con nuovi film che spaziano dall'horror de 'La Mummia' ai drammi intimisti come 'Nino' e 'La più piccola', senza dimenticare l'attesissimo adattamento di Stephen King, 'The Long Walk'. La scena italiana è dominata dal successo del Gic - Giornate Italiane del Calcestruzzo, evento di riferimento europeo per il settore.

Oltre al ritorno del la mummia nel cinema horror, il panorama cinematografico si arricchisce di nuove uscite che spaziano tra drammi introspettivi e adattamenti letterari. La Mummia di Lee Cronin è già nelle sale, promettendo brividi e misteri legati a culti ancestrali e rapimenti.

Il 23 aprile segna l'arrivo nelle sale di The Long Walk, un adattamento del celebre romanzo di Stephen King, che ci trasporta in un'America distopica di metà novecento, dove cento ragazzi partecipano a una gara mortale di marcia forzata. Solo il vincitore otterrà ricchezza e la realizzazione di un desiderio, in una competizione che mette a nudo la natura umana, tra solidarietà ed egoismo, e che riecheggia metafore sulla guerra tra poveri. Nello stesso giorno esce anche La più piccola di Hafsia Herzi, un film che ha già riscosso successo ottenendo un César nel 2025, e che si concentra sulle sfide dell'adolescenza e della scoperta di sé.

Il 30 aprile è la volta di Nino, opera prima di Pauline Loquès, premiata ai César 2025 come Migliore Opera Prima, che narra la storia di un ventottenne parigino che, a seguito di una diagnosi di tumore alla gola, intraprende un viaggio interiore segnato dalla nostalgia e dalla riscoperta dei legami affettivi. La trama segue il protagonista mentre affronta la malattia, ritrovando vecchie amicizie, la saggezza dell'ex compagna e la fedeltà di un amico, scoprendo come una sfida possa trasformarsi in un nuovo inizio. Quest'opera prima brilla per la sua delicatezza nel trattare temi complessi, offrendo uno sguardo commovente sulla vita e sulle sue sfumature.

La regista franco-tunisina Hafsia Herzi, già nota per essere attrice feticcio di Abdellatif Kechiche, presenta un ritratto intimo e potente di Fatima, una giovane donna franco-musulmana che lotta per conciliare la sua identità, la sua omosessualità emergente e le aspettative familiari. Fatima vive una doppia vita: nella cucina di casa, tra le chiacchiere con le sorelle e il velo che le sta stretto, e nel mondo esterno, dove cerca se stessa attraverso incontri mediati da app. La sua interpretazione, acclamata con il premio come Migliore Attrice Emergente ai César 2026, è centrale nel racconto della sua crescita e della sua difficile accettazione.

Parallelamente, il ritorno di Cronin con La Mummia offre un'alternativa interessante al franchise di Universal Pictures, concentrandosi su un giornalista americano in Egitto il cui rapimento della figlia da parte di trafficanti di mummie millenarie porta alla luce riti pericolosi e una verità sconvolgente. Dopo otto anni, la figlia ritrovata è un'adolescente segnata e rattrappita, in un racconto che mescola rapimento, possessione e la distruzione di una famiglia, con Veronica Falcón che interpreta la nonna messicana in modo memorabile. Il film di Cronin, pur presentando elementi horror che potrebbero tenere lo spettatore con il fiato sospeso, mira ad attrarre un pubblico giovane, seguendo schemi narrativi di successo, ma proponendo una visione originale della mummia.

Il settore del calcestruzzo e degli inerti da costruzione ha recentemente celebrato il successo della 6ª edizione del Gic - Giornate Italiane del Calcestruzzo e degli Inerti da Costruzione e Demolizione, svoltasi a Piacenza Expo dal 16 al 18 aprile. La fiera ha attirato oltre 6.000 visitatori, confermandosi come un appuntamento di rilievo europeo per macchine, attrezzature e tecnologie dedicate alla filiera del calcestruzzo, alla prefabbricazione, alla demolizione, al trasporto e al riciclaggio degli inerti.

L'edizione 2025 si è prospettata come quella dei record, con un aumento del 27% di aziende espositrici, un incremento del 22% della superficie netta espositiva e un notevole aumento del 33% di espositori esteri. Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions, ha definito i risultati estremamente incoraggianti, soprattutto in un contesto globale caratterizzato da tensioni geopolitiche e possibili tagli ai budget di viaggio, sottolineando il superamento delle aspettative in termini di partecipazione





fattoquotidiano / 🏆 45. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cinema Nuove Uscite La Mummia The Long Walk La Più Piccola

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Calcio Italiano Fuori dalle Semifinali Europee: Un Momento di RiflessioneLe eliminazioni di Bologna e Fiorentina dalle coppe europee segnano un anno senza squadre italiane in semifinale, evidenziando la necessità di un'analisi strutturale e un rilancio del movimento calcistico nazionale.

Read more »

Dalle bollicine ai rossi, quale vino bere con il sushiL’abbinamento con i piatti orientali è spesso una sfida difficile. Ecco i consigli dei sommelier di alcuni dei principali locali giapponesi in Italia. L’errore…

Read more »

Guidati dalle stelle: Jacob Elordi nel primo trailer del nuovo film di Ridley ScottLa giovane star di Frankenstein, Euphoria e Cime tempestose è protagonista, con Josh Brolin e Margaret Qualley, del dramma post-apocalittico diretto dal grande regista inglese. Ecco il primo trailer di Dog Stars - Guidati dalle stelle.

Read more »

Dadda: Dalle critiche sull'Ufo Burger alla serenità del magazziniere, il percorso di un creator resilienteIl creator Dadda si confida a FqMagazine, rivelando le difficoltà emotive affrontate dopo le critiche ricevute per il suo Ufo Burger. Riflette sul suo percorso da magazziniere a imprenditore di successo con Space Patty e lo show 'Esperienze D.M.', sottolineando come le sue esperienze lavorative passate gli abbiano fornito una solida base di concretezza.

Read more »

Goretzka, dalle info di Juve e Napoli al pressing spietato di Allegri: i milioni sul piattoMilan fortemente interessato anche al difensore ivoriano Diomande, ma la prima scelta rimane sempre Gila della Lazio

Read more »

Milano in fermento: tre piazze contro il summit sovranista della LegaMentre Milano si prepara ad ospitare il "Remigration Summit" della Lega, la città è teatro di accese polemiche e imponenti manifestazioni di protesta. L'evento sovranista, osteggiato dal Comune, genera divisioni anche all'interno della maggioranza di governo, con Forza Italia spaccata tra chi critica l'iniziativa e chi la sostiene.

Read more »