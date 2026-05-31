Cinquasei candeline per il maestro del cinema napoletano: tra record e nuovi orizzonti

Il regista partenopeo compie 56 anni con un passato glorioso e un futuro ricco di promesse. Dalla tragedia familiare ai trionfi internazionali, la sua storia è un inno alla resilienza e alla creatività.

Il regista napoletano spegne cinquantasei candeline sospeso in un limbo perfetto: un passato da record alle spalle e un futuro cinematografico ancora interamente da scrivere, senza il rischio di ripetersi.

Nel carniere del cineasta partenopeo brillano undici lungometraggi, undici visioni mai uguali tra loro, capaci di portarlo sul tetto del mondo con capolavori come La Grande Bellezza, che gli valse l'Oscar, e di fargli fare il pieno di David di Donatello, premi europei, passerelle a Cannes e Nastri d'argento. Finita qui?

Nemmeno per idea, perché il futuro del cineasta ha già il passo del primato, con ben nove nomination ai premi Oscar, segno di una carriera che non conosce battute d'arresto. Ma dove si rigenera la mente quando si spengono i riflettori? Il cordone ombelicale lo tiene legato mani e piedi alla sua Napoli, ma la sua base da vent'anni è la Capitale.

Quella stessa Roma che gli ha dato una seconda casa, pur mantenendo intatto il legame viscerale con la terra natale. La sua storia inizia a Napoli il 31 maggio 1970, tra i quartieri dell'Arenella e di Soccavo. L'adolescenza si interrompe bruscamente a sedici anni a causa della più tragica delle fatalità domestiche: una fuga di gas nella casa delle vacanze si porta via entrambi i genitori. Da quel momento, la malinconia diventa il timbro fisso di ogni sua futura inquadratura.

Se il cineasta è ancora qui a raccontarlo, il merito è di un miracolo laico chiamato calcio: anziché seguire la famiglia in vacanza, decise di restare a Napoli per assistere a una partita di Maradona. Salvato dal Pibe de Oro e archiviata la pratica del liceo classico, prova a iscriversi a Economia. È una sbandata che dura poco: la passione per il cinema vince sui bilanci e a venticinque anni arriva la sterzata definitiva verso la regia.

Il resto è la storia di uno sceneggiatore capace di prendersi il palcoscenico internazionale e di diventare uno dei nomi più acclamati del grande schermo contemporaneo. Oggi, il suo cinema è riconoscibile per lo stile barocco e visionario, con inquadrature che sembrano quadri, dialoghi taglienti e una costante riflessione sul tempo, la memoria e la caducità della bellezza.

Dalle prime opere come L'uomo in più alle vette di Il divo e Youth, fino al recente È stata la mano di Dio, ha saputo raccontare l'Italia con sguardo lucido e poetico. Il suo segreto? Forse quella malinconia che diventa arte, o la capacità di trasformare il dolore in spettacolo.

Mentre si prepara a nuovi progetti, con attenzione già puntata su Hollywood e l'Europa, resta ancorato alle sue radici: la Napoli che canta, piange e lotta, e la Roma che gli ha offerto ispirazione. Un compleanno che non è solo un traguardo, ma un nuovo inizio per un autore che non smette mai di stupire





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