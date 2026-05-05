Cinque club di Serie C deferiti per violazioni amministrative: possibili penalizzazioni in classifica

La Procura Federale ha deferito cinque club di Serie C per violazioni amministrative, con possibili penalizzazioni in classifica per Trapani, Crotone, Siracusa e Ternana. Le violazioni riguardano il mancato deposito di documenti finanziari e il mancato pagamento di emolumenti e contributi.

Nella Serie C italiana, cinque club sono stati deferiti alla Procura Federale per violazioni amministrative . Si tratta della Triestina nel Girone A, della Ternana nel Girone B e di Crotone, Siracusa e Trapani nel Girone C. Secondo le informazioni disponibili, il Trapani potrebbe iniziare la prossima stagione con una penalizzazione di -4 punti in classifica, mentre Crotone, Siracusa e Ternana potrebbero subire una penalizzazione più severa, con un probabile -6 punti.

Al momento, non ci sono notizie riguardanti una possibile penalizzazione per la Triestina. Le violazioni riguardano principalmente il mancato deposito di documenti finanziari e il mancato pagamento di emolumenti e contributi. Per la Triestina, gli amministratori delegati sono stati deferiti per non aver depositato, entro il termine del 31 marzo 2026, la relazione del collegio sindacale, la relazione del revisore legale dei conti, il giudizio della società di revisione e il verbale di approvazione.

Inoltre, non hanno depositato il bilancio d’esercizio, la relazione semestrale, il prospetto contenente l’indicatore di liquidità, il prospetto contenente l’indicatore di indebitamento, il prospetto contenente l’indicatore di costo del lavoro allargato, il report consuntivo dello stato patrimoniale, il report consuntivo del conto economico e le note contenenti le cause degli scostamenti rilevanti rispetto al budget depositato e gli interventi correttivi adottati o da adottare. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri tesserati, nonché a titolo di responsabilità propria.

Per il Crotone, il liquidatore e l’amministratore unico sono stati deferiti per non aver pagato gli emolumenti dovuti per le mensilità di gennaio e febbraio 2026 e per non aver versato le quote dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF relative alle stesse mensilità. Inoltre, Fabio Forti è stato deferito per non aver depositato le note contenenti le cause degli scostamenti rilevanti rispetto al budget depositato e gli interventi correttivi adottati o da adottare.

Anche in questo caso, la società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri tesserati, nonché a titolo di responsabilità propria. Alla società è stata contestata la recidiva, ex art.18, comma 1, C.G.

S. Per il Trapani, la società è stata deferita per non aver pagato gli emolumenti e gli incentivi all’esodo dovuti in favore di alcuni tesserati e per non aver versato le quote delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2026. I dirigenti Vito Giacalone, Andrea Oddo, Gaetano Niscemi e Massimiliano Scialpi sono stati deferiti per non aver versato le ritenute IRPEF e i contributi INPS, oggetto del processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 stipulato con l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani.

Inoltre, sono stati deferiti per aver effettuato i pagamenti degli emolumenti dovuti ai tesserati, delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2026 attraverso bonifici bancari e addebiti su conti correnti diversi dal conto corrente intestato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. e dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali.

La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri tesserati, nonché a titolo di responsabilità propria. Alla società e ai dirigenti è stata contestata la recidiva, ex art.18, comma 1, C.G.

S. Per la Ternana, il presidente Alessandro Ricci è stato deferito per non aver pagato gli emolumenti dovuti per le mensilità di gennaio e febbraio 2026 e per non aver versato i contributi INPS e le ritenute IRPEF relativi alle stesse mensilità. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio presidente, nonché a titolo di responsabilità propria.

Alla società e al presidente è stata contestata la recidiva, ex art.18, comma 1, C.G. S. Intanto, i presidenti di alcune società hanno commentato la situazione. Binda sulla Ternana ha dichiarato: 'Con la liquidazione volontaria, il club muore subito. Senza poter giocare ancora'.

Bandecchi sulla Ternana ha aggiunto: 'I curatori sono il riferimento. Servono indicazioni chiare'. Floro Flores del Benevento ha dichiarato: 'A Salerno mi sono emozionato. Vogliamo vincere la Supercoppa'.

Domenico Toscano del Catania ha affermato: 'Playoff già iniziati. Ritiro, recuperi e obiettivo: arrivare fino in fondo'





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