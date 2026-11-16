Cinque paesi UE avviano i negoziati con il Ruanda per un centro di rimpatrio

Austria, Germania, Paesi Bassi, Danimarca e Grecia avviano colloqui con il Ruanda per creare un centro di rimpatrio per richiedenti asilo respinti, con le prime espulsioni previste nel 2027.

Cinque paesi dell'Unione europea, Austria, Germania, Paesi Bassi, Danimarca e Grecia, hanno avviato immediatamente colloqui con il Ruanda per la creazione di un centro di rimpatrio sul territorio ruandese.

Negoziati Ruanda espulsioni entro 2027

L'iniziativa si inserisce in un nuovo quadro normativo comunitario ed è stata annunciata lunedì dal governo austriaco con una dichiarazione ufficiale diffusa nel corso della giornata. Secondo quanto comunicato, i negoziati dovrebbero procedere con rapidità, in modo da rendere possibili le prime espulsioni entro il 2027. Il bersaglio dell'iniziativa sono i richiedenti asilo la cui domanda è stata respinta e che non possono essere rimandati nei paesi di origine.

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Si tratta di persone per le quali il rimpatrio diretto risulta impossibile per ragioni legate alla situazione politica o di sicurezza dei paesi di provenienza, all'assenza di accordi di riammissione o ad altri ostacoli giuridici. Il progetto prevede quindi di trasferire questi migranti in un paese terzo, il Ruanda, in attesa di una soluzione definitiva sulla loro posizione. L'annuncio è stato fatto all'inizio di una conferenza stampa tenuta dal cancelliere austriaco Christian Stocker insieme alla sua omologa danese Mette Frederiksen.

Nella stessa occasione i ministri dei paesi coinvolti avevano già discusso il tema in un incontro a Vienna, cui hanno partecipato il ministro dell'Interno austriaco Gerhard Karner, il ministro degli Esteri olandese Tom Berendsen, il ministro greco per l'Asilo e la Migrazione Thanos Plevris e il ministro danese per l'Immigrazione e l'Integrazione Morten Boedskov. L'idea di creare centri di rimpatrio in paesi terzi non è nuova nel dibattito europeo sulle migrazioni.

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Già nel 2022 il Regno Unito aveva tentato un accordo analogo con il Ruanda, che prevedeva il trasferimento di richiedenti asilo arrivati irregolarmente sul territorio britannico, un piano che negli anni successivi è stato ostacolato da ricorsi giudiziari e infine abbandonato dal nuovo governo. L'esperienza britannica viene spesso citata come un precedente da tenere presente, sia per le difficoltà pratiche sia per le questioni legali legate al rispetto dei diritti fondamentali.

Critiche diritti umani e rimpatri

Negli ultimi anni anche diversi governi europei hanno chiesto di riformare le regole comuni in materia di rimpatri, sostenendo che il sistema attuale non garantisce un numero sufficiente di allontanamenti effettivi rispetto alle decisioni di rigetto già adottate. Le reazioni al progetto sono destinate a essere contrastate.

Organizzazioni per la tutela dei diritti umani e alcuni giuristi hanno più volte sollevato dubbi sulla compatibilità di simili accordi con il principio di non respingimento, secondo cui nessuna persona può essere rinviata verso un territorio dove rischi persecuzioni o trattamenti inumani. Restano aperte anche molte questioni pratiche, come le garanzie offerte alle persone trasferite, l'accesso a una tutela legale adeguata, le condizioni di accoglienza nel paese terzo e i tempi reali di funzionamento del sistema.

Accordo principio futuro negoziati

Il calendario indicato dai governi promotori prevede che le trattative siano concluse in tempi brevi, ma l'effettiva attuazione dipenderà dall'esito dei negoziati con Kigali e dal rispetto delle regole europee e internazionali. In questa fase l'accordo resta quindi un'intesa di principio tra alcuni paesi membri, mentre il suo futuro dipenderà dalla capacità di conciliare l'esigenza di controllare i flussi migratori con la tutela delle persone coinvolte.

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Per l'Unione europea la vicenda rappresenta un banco di prova importante sulla nuova politica comune in materia di asilo e rimpatri, che molti osservatori seguiranno con attenzione nei prossimi mesi.