Cinque passeggeri statunitensi della nave MV Hondius colpita da hantavirus tornano a casa dopo la quarantena

Cinque residenti statunitensi che si trovavano sulla nave da crociera MV Hondius, colpita da un'epidemia di hantavirus, sono tornati nei loro stati di origine dopo tre settimane di monitoraggio presso l'Unità Nazionale di Quarantena dell'Università del Nebraska. Il CDC ha richiesto che rimanessero in quarantena fino al 31 maggio, ma continueranno a essere sorvegliati per altri 21 giorni dalle autorità sanitarie locali. In totale, 41 cittadini statunitensi sono sotto osservazione per possibile infezione.

La nave da crociera MV Hondius, colpita da un'epidemia di hantavirus, ha lasciato il porto di Granadilla de Abona, a Tenerife, Spagna, l'11 maggio 2026, come documentato in una foto d'archivio di Reuters.

L'evento ha innescato un'allerta sanitaria internazionale, con le autorità che hanno predisposto rigorose misure di contenimento per prevenire la diffusione del virus. Il Centers for Disease Control and Prevention (CDC) degli Stati Uniti ha immediatamente attivato il protocollo di quarantena per i passeggeri e i membri dell'equipaggio, many of whom were American citizens.

Dopo tre settimane di monitoraggio intensivo presso l'Unità Nazionale di Quarantena (NQU) del Centro Medico dell'Università del Nebraska (UNMC), cinque residenti statunitensi che si trovavano sulla nave sono stati autorizzati a tornare nei loro Stati di origine. La decisione è stata presa in base alla valutazione del rischio e alla scadenza del periodo di incubazione considerato critico.

Tuttavia, il monitoraggio sanitario proseguirà per ulteriori 21 giorni sotto la giurisdizione dei dipartimenti di sanità pubblica locali e statali, per garantire che eventuali sintomi vengano prontamente identificati e gestiti. Il CDC ha confermato che in totale 41 residenti statunitensi sono sottoposti a sorveglianza per una possibile infezione, di cui 18 erano passeggeri della nave e sono rientrati negli Stati Uniti prima che l'epidemia fosse ufficialmente identificata.

Questi casi aggiuntivi hanno complicato il tracciamento dei contatti e l'implementazione delle misure di isolamento. L'hantavirus, noto per causare la sindrome polmonare a trasmissione ematica (HPS), è un patogeno potenzialmente letale trasmesso principalmente attraverso le deiezioni di roditori. La presenza a bordo di una nave da crociera, ambiente chiuso e con alta densità di persone, ha aumentato il rischio di contagio, spingendo le autorità a adottare il massimo livello di precauzione.

La vicenda ha sollevato interrogativi sulla sicurezza sanitaria delle crociere e sulla preparazione dei sistemi di risposta alle epidemie in contesti internazionali. L'UNMC ha lavorato a stretto contatto con il CDC e altre agenzie per gestire la quarantena, utilizzando le proprie strutture specializzate in malattie infettive. Il rientro dei cinque passeggeri segna una fase di transizione, ma non la conclusione definitiva dell'emergenza.

Le autorità sanitarie continueranno a monitorare la situazione, raccomandando alla popolazione di prestare attenzione a eventuali sintomi simil-influenzali, soprattutto se correlates to recent travel. La stampa internazionale ha dato ampio risalto alla notizia, sottolineando l'impatto psicologico ed economico dell'epidemia sulla compagnia di navigazione e sull'industria turistica. Per il momento, non sono stati segnalati ulteriori focolai, ma la sorveglianza resta alta per prevenire una seconda ondata di contagi





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