Cinzia Del Pino, chiesta l'ergastolo per la donna che investì e uccise il rapinatore con il suv

La corte di appello di Lucca ha chiesto l'ergastolo per Cinzia Del Pino, l'imprenditrice balneare di 65 anni accusata di aver ucciso un rapinatore con il suo SUV nel settembre 2024 a Viareggio.

La corte di appello di Lucca ha chiesto l'ergastolo per Cinzia Del Pino , l'imprenditrice balneare di 65 anni accusata di aver ucciso un rapinatore con il suo SUV nel settembre 2024 a Viareggio .

La perizia psichiatrica esclusa il vizio di mente per la donna, mentre i legali della famiglia del rapinato hanno chiesto la massima pena. La sentenza è stata emessa dopo che la corte ha chiuso l'istruttoria dibattimentale. La difesa di Del Pino ha chiesto la condanna a una pena inferiore, sottolineando che la donna era in stato di legittima difesa.

La corte ha anche ascoltato la testimonianza di alcuni testimoni, tra cui il padre del rapinato, che ha descritto la scena del crimine e ha chiesto giustizia per la morte del figlio. La sentenza è stata accolta con reazioni contrastanti, con alcuni che hanno lodato la decisione della corte e altri che hanno criticato la pena come troppo dura.

La storia è stata seguita con attenzione da molti, che hanno espresso le loro opinioni sui social media e in altri canali di comunicazione. La sentenza di Del Pino è solo uno dei molti casi di cronaca nera che hanno colpito l'Italia negli ultimi mesi, e ha sollevato discussioni sulla giustizia e sulla pena per i reati gravi





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