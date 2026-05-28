Cinzia e Marco, la storia infinita del Trono over

La puntata del Trono over di oggi, giovedì 28 maggio, ha visto l'apice della storia infinita tra Cinzia e Marco. Il cavaliere ha dichiarato il suo amore per la dama, ma lei ha continuato a tergiversare, facendo spazientire persino i cavalieri del parterre che hanno lasciato lo studio in segno di protesta.

La storia infinita di Cinzia e Marco ha raggiunto il suo apice nella puntata del Trono over trasmessa oggi, giovedì 28 maggio. Il cavaliere ha dichiarato il suo amore per la dama, ma lei ha continuato a tergiversare, facendo persino spazientire i cavalieri del parterre che hanno lasciato lo studio in segno di protesta.

Tutto è iniziato con un continuo botta e risposta tra Cinzia e Marco. La dama ha accusato il cavaliere di aver creato delle situazioni esterne che l'hanno frenata, mentre lui ha sottolineato di essere ancora innamorato di lei.

Tuttavia, Cinzia ha chiesto a Marco di dimostrarle il suo amore, ma lo studio ha messo in discussione i suoi sentimenti. Tina e Gianni hanno sostenuto che la donna non provi nulla per Marco e lo stia solo mortificando. Nel frattempo, Marco ha trascorso del tempo con Cinzia e i due sono sembrati molto complici. Quando sono tornati in studio, Marco ha proposto di andare a Salerno con Cinzia, ma lei non ha risposto.

Gianni Sperti ha interpretato questo atteggiamento come un modo per salvarsi la faccia. Alla fine, Cinzia e Marco hanno avuto un altro confronto dietro le quinte, dove la dama ha mostrato di essere propensa a una conoscenza fuori dallo studio, con i suoi tempi





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