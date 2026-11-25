Cinzia Leone parla della sua battaglia contro la malattia, dello spettacolo al Teatro Manzoni e della sua filosofia di vita. Una storia di resilienza e ironia.

L'artista romana Cinzia Leone celebra un traguardo personale importante con un'ironia tagliente e una consapevolezza profonda della propria storia. Oggi compie cinquant'anni, ma si definisce come se avesse trentacinque, attribuendo questa nuova giovinezza alla sua rinascita fisica e spirituale avvenuta in seguito a una grave malattia del 1991. La sua routine quotidiana include l'esecuzione di cinquecento addominali, un gesto simbolo di disciplina e volontà che le permette di mantenere il controllo e di sognare ancora di innamorarsi, nonostante le esperienze passate.

Il trauma del 1991 e la rinascita personale

La vita di Cinzia Leone è cambiata drasticamente nel 1991, quando un'emorragia interna ha quasi azzerato la sua identità e fermato la sua carriera proprio all'apice. Quel momento è diventato il punto di non ritorno tra la sua vita precedente e quella attuale, un confine netto che ha definito la sua percezione di sé e del mondo. Nonostante i segni rimasti, che lei definisce come la sua storia e un cantiere aperto, ha scelto di non lasciarli definire la sua qualità umana.

Also read Papa Leone a pranzo con 1.300 poveri: 'Siamo tutti una famiglia'

La recover è stata un percorso solitario, un viaggio interiore che ha richiesto coraggio e autonomia. Cinzia Leone ricorda come molti colleghi e amici siano scomparsi dalla sua vita quando la malattia ha colpito, un abbandono che ha imparato ad accettare come parte del dolore e della disperazione che la gente non sa gestire. Lei stessa cancellava chi intuiva una pietà mal riposta, preferendo l'autonomia alla compassione altrui.

Lo spettacolo e il rapporto con la madre

Il 25 novembre Cinzia Leone porterà al Teatro Manzoni di Roma un nuovo spettacolo incentrato sul complesso rapporto tra madre e figlia. La performance esplera il tema del cordone ombelicale che non si recide mai davvero, ma si allunga fino al palco, trasformando le fobie e i tic ereditati in materiale comico. La sua prima ispirazione è stata la madre, una donna che ha affrontato una vita difficile con l'arma dell'ironia.

Advertisement

Lo spettacolo nasce dall'osservazione di come si diventino specchi delle figure genitoriali. Cinzia racconta di un episodio in cui, da sola, ha reagito con isteria alla proposta di un amico di lavare i piatti per non lasciare gocce sul pavimento, rendendosi conto di aver imitato il terrore delle briciole di sua madre. Questo ha portato a una presa di coscienza sulla ricerca della propria femminilità e dolcezza, distaccandosi dalle figure di forza e grottesca imitazione dell'adolescenza.

La situazione a Roma e la violenza sulle donne

Cinzia Leone definisce se stessa parte integrante dell'album di famiglia dell'Impero Romano, unendo orgoglio per la bellezza di Roma a critica per le sue inefficienze. La città è descritta come un luogo preso d'assalto dai turisti, con un traffico che sembra un destino inevitabile e la necessità di scavare sottoterra per camminare. Tuttavia, il tratto che preferisce è la gentilezza e la generosità romana, quella che ti fa trovare persone pronte a chiacchierare al bar.

Lo spettacolo debutta il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un momento simbolico dato l'allarme statistico dei dati recenti: sessantasette vittime in nove mesi e un ventuno per cento di carnefici nella fascia d'età tra i diciotto e i ventiquattro anni. Cinzia Leone chiede di smettere di giustificare questi segnali e di agire concretamente, criticando la mancanza di educazione in casa e a scuola e la tendenza a subire passivamente modelli familiari tossici.

La televisione e il futuro dell'artista

Riflettendo sulla sua esperienza in "La TV delle ragazze" con la banda Dandini e Antonello Fassari, Cinzia Leone nota una differenza nell'approccio culturale rispetto a oggi. A quegli tempi, le caricature sugli stereotipi della donna-oggetto erano viste come autoironia salvifica e non generavano offesa immediata. Oggi, la società sembra più sensibile, ma lei mantiene la posizione che la libertà individuale, inclusa quella di vivere le proprie emorragie e le proprie ferite, sia essenziale.

Advertisement

Rimasta per trent'anni fuori dai riflettori, Cinzia Leone torna alla ribalta con una visione chiara e una salute recuperata. Il suo messaggio finale è uno di riscatto: la televisione come sottofondo costante delle feste è per lei una gioia immensa, un simbolo di normalità e vita. Il suo ritorno non è un atto di accusa verso il passato, ma la celebrazione di una sopravvivenza ottenuta con la forza, l'ironia e la capacità di rialzarsi ogni volta, ignorando i cliché ereditati dalla società.