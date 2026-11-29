La presidente di Seif critica l'acquisto di quote da parte di Leonardo Maria Del Vecchio, ribadendo che la libertà dei giornalisti non si eredita e che il giornale resterà indipendente.

Il mondo dell' editoria italiana sta vivendo un momento di tensione pubblica e trasparente dopo la pubblicazione di una lettera aperta di grande impatto. Cinzia Monteverdi, presidente e amministratrice delegata della società Seif, editrice del quotidiano Il Fatto Quotidiano, ha diretto un messaggio fermo e inequivocabile a Leonardo Maria Del Vecchio. La comunicazione intende delimitare chiaramente i confini tra la proprietà finanziaria e l'indipendenza editoriale, sancendo che la libertà di stampa non è un bene mercificabile.

Il contesto dell'acquisto e la risposta immediata

La dinamica che ha scatenato questa polemica nasce dalle recenti mosse di Leonardo Maria Del Vecchio. Dopo aver tentato inutilmente di acquisire il controllo maggioritario della società detenendo l'82% delle quote, l'imprenditore ha invece rilevato una partecipazione del 2%. Questa nuova posizione di azionista di minoranza ha indotto Del Vecchio a rivolgersi al collegio sindacale per chiedere chiarimenti dettagliati sulla relazione semestrale. Monteverdi ha risposto con durezza, affermando esplicitamente che non sono le domande in sé a preoccupare la redazione, ma le ragioni nascoste dietro la richiesta di tali informazioni.

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Definire il ruolo tra investimento e gestione

La presidente di Seif ha invitato Del Vecchio a chiarire quale sia la natura delle sue incursioni nel settore dell'editoria. Il dubbio centrale è se l'imprenditore voglia agire come un mero investitore finanziario o come un vero imprenditore editoriale. Monteverdi ha utilizzato una metafora efficace per spiegare la differenza: l'editoria non è un supermercato in cui si riempie il carrello con varie quote di giornali. Ha ricordato come Del Vecchio abbia già partecipazioni in altri testate, come il Quotidiano Nazionale e il Giornale, realtà profondamente diverse dal Fatto Quotidiano.

Confronto con Urbano Cairo e altre testate

La lettera aperta ha inoltre chiamato in causa direttamente Urbano Cairo, un altro protagonista del mercato editoriale. Monteverdi ha posto un quesito retorico significativo: dopo aver acquistato il Corriere della Sera, quale sarebbe il senso logico per Cairo acquistare anche quote del Fatto Quotidiano? Questa domanda serve a sottolineare la mancanza di un filo conduttore nel portafoglio di investimenti di Del Vecchio. La presidente ha chiesto di costruire una propria identità imprenditoriale solida, piuttosto che acquisire frammenti di identità altrui in modo frammentario e disorganico.

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La protezione dell'indipendenza di Travaglio

Un punto cruciale della comunicazione riguarda la salvaguardia dell'indipendenza del giornale, diretto da Marco Travaglio. Monteverdi ha messo in guardia il nuovo azionista: se il suo progetto fosse quello di condizionare la linea editoriale o di creare disturbo per togliere serenità alla redazione, troverebbe un ostacolo insormontabile. La presidente ha ribadito che la libertà dei giornalisti non si eredita e non si svaluta, poiché rimane fuori dal mercato delle speculazioni finanziarie.

Valori fondamentali e futuro del quotidiano

Nelle conclusioni della lettera, Monteverdi ha enfatizzato che la ricchezza più importante nella vita è la libertà individuale. Questa libertà include il diritto di pensare, di scegliere, di sbagliare e di dire di no senza pressioni esterne. Il messaggio finale è un invito a Del Vecchio, noto per i suoi 31 anni, a rispettare questa visione. La redazione del Fatto Quotidiano si pone come custode di questi principi, dimostrando che l'accesso alla proprietà non comporta automaticamente il potere di alterare l'essenza giornalistica dell'organizzazione.