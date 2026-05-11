Cinzia Paolini e Marco Troiani, come finisce tra loro? Anticipazioni sul trono over

Questo testo fornisce le anticipazioni sulle dinamiche tra Cinzia Paolini e Marco Troiani, i due protagonisti del Trono over di Uomini e Donne. Si scopre che tra loro non c'è amore ma solo una relazione e تشكل una vicenda a sfondo poco positivo, che potrebbe fine male. Tuttavia, Cinzia Paolini offrirà un ballo a Marco Troiani e le anticipazioni non parlano d'un lieto fine, ma di una scoperta sulla relazione tra i due.

Cinzia Paolini e Marco Troiani , come finisce tra loro? Le Anticipazioni sui due protagonisti del Trono over di Uomini e Donne. Sembra che tra loro filasse tutto liscia, fino a quando una donna ha chiamato nello studio del dating show di Maria De Filippi, per raccontare di aver avuto una relazione con Marco a ridosso della sua conoscenza con Cinzia, e metterla in guardia sul fatto che l'uomo è un falso.

Troiani si è difeso, ha relegato la conoscenza a una crociera trascorsa insieme, ammettendo di non ricordarsi neppure di averle detto “, tuttavia, si è detta molto turbata per la situazione, ha provato a trascorrere con lui una serata senza pensieri, ma sono arrivate nuove segnalazioni che l'hanno messa in guardia. Sgomenta, Paolini si dirà molto delusa dal comportamento di Marco, ma non è tutto. del trono over e così offrirà un ballo a Cinzia, che si getterà nelle braccia del cavaliere pugliese.

Molto divertente dato che poche settimane fa aveva fatto sapere che la conoscenza con Cinzia era frutto della volontà della dama di essere al centro dello studio e avere visibilità, e che tra loro non c'era un sentimento vero e proprio, sicuramente non riconducibile ad una ipotetica storia d'amore. Ascolti TV di domenica 10 maggio 2026: l'ultima puntata di Roberta Valente e Racconto di Una Notte i più vist





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