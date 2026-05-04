Cipriani difende l'adozione di Nicole Minetti: 'L'Uruguay è un paese serio, non un paese delle banane'

Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, si difende dalle accuse relative alla grazia e alla procedura di adozione in Uruguay, denunciando una campagna diffamatoria e annunciando azioni legali.

Giuseppe Cipriani , compagno di Nicole Minetti , ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera per difendere la procedura di adozione che ha scatenato le polemiche legate alla grazia concessa all'ex igienista dentale.

Cipriani ha espresso il suo disappunto per le critiche ricevute, sottolineando la serietà e la correttezza delle istituzioni uruguaiane coinvolte nel processo. Ha affermato con forza che l'Uruguay non è un paese dove si possono fare cose in modo superficiale o illegale, ma un luogo dove le procedure vengono seguite scrupolosamente, coinvolgendo giudici, assistenti sociali e psicologi.

La bufera mediatica, secondo Cipriani, ha avuto un impatto devastante su Nicole Minetti, che si è trovata al centro di un'ondata di notizie false e diffamatorie provenienti dall'Italia. Ha denunciato un vero e proprio 'mare di merda' gettato addosso a Minetti, insistendo sulla falsità delle accuse relative all'illegalità dell'adozione.

Cipriani non considera queste critiche come semplici polemiche, ma come 'bassezze' e preannuncia azioni legali per tutelare la reputazione di Minetti, affermando che saranno intraprese azioni legali per ottenere un risarcimento danni una volta che la situazione si sarà calmata. Cipriani ha fornito dettagli specifici sulla procedura di adozione, spiegando che, qualora Minetti avesse ottenuto l'affidamento in prova, sarebbe stata tenuta a monitorare personalmente il bambino e le sarebbero state imposte restrizioni sulla sua libertà di movimento, come l'impossibilità di viaggiare all'estero o di stare con il suo altro figlio.

Ha definito la decisione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di concedere la grazia come un 'atto d'amore', sottolineando che Mattarella ha compreso appieno la situazione e ha agito di conseguenza. L'imprenditore ha inoltre espresso la volontà di continuare ad adottare bambini, ribadendo che lui e Nicole stanno già pensando di accogliere un altro bambino nella loro famiglia, sempre in Uruguay.

Ha respinto con fermezza le accuse riguardanti il locale 'Gin Tonic', descrivendolo come una semplice casa dove riceve ospiti da trent'anni e smentendo che si tratti di un luogo legato a frequentazioni losche o attività illegali. Ha inoltre chiarito che le foto pubblicate su Instagram, che mostrano persone vestite di bianco, ritraggono semplicemente un normale festeggiamento di Capodanno. Infine, Cipriani ha affrontato le speculazioni riguardanti le sue relazioni personali e finanziarie.

Ha negato categoricamente che il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sia un suo amico o un amico di suo padre, smentendo anche di aver ospitato Nordio nella sua abitazione. Ha inoltre respinto le affermazioni secondo cui la sua conoscenza con Jeffrey Epstein sarebbe nata da un prestito di denaro che doveva a quest'ultimo.

Cipriani ha affermato che Epstein non gli ha mai concesso un finanziamento e che l'unico contatto tra loro risale a vent'anni fa a Londra, quando Epstein aveva espresso interesse a investire in un suo locale, un'opportunità che però non si è concretizzata. Ha definito queste accuse come 'grandissime balle' e ha ribadito la sua innocenza rispetto a qualsiasi coinvolgimento in attività illecite o relazioni compromettenti.

L'intervista si configura come una strenua difesa della sua compagna e della sua famiglia, con un chiaro intento di ripristinare la verità e contrastare la disinformazione che, a suo dire, li ha colpiti ingiustamente





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