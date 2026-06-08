Cipriani USA Inc. chiede 250 milioni in causa contro Il Fatto Quotidiano e la Rai per presunte accuse false

Il gruppo Cipriani USA presenta una denuncia civile a New York, chiedendo 250 milioni di dollari per danni economici derivanti da inchieste italiane ritenute infondate su legami con Jeffrey Epstein e politici.

Il gruppo Cipriani USA Inc. ha depositato una denuncia civile presso la Corte distrettuale di New York, chiedendo un risarcimento pari a 250 milioni di dollari per quello che definisce un danno economico enorme causato da accuse false provenienti da testate italiane, tra cui Il Fatto Quotidiano e la Rai .

Nella domanda, la società sostiene che una serie di servizi giornalistici e inchieste abbia provocato interferenze commerciali gravissime, con ripercussioni immediate sulla reputazione dei fondatori Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti e su tutti gli affari del gruppo negli Stati Uniti. Secondo il documento legale di 43 pagine visionato dal Corriere della Sera, le pubblicazioni avrebbero legato il gruppo a presunti rapporti con il defunto Jeffrey Epstein, a contatti con politici italiani e a scenari di feste private e adozioni, elementi che la difesa definisce totalmente infondati e fuorvianti.

La società afferma di aver subito un blocco o un rallentamento di operazioni finanziarie cruciali, inclusa la sospensione di un investimento da circa 50 milioni di dollari, nonché l'avvio di indagini indipendenti per confutare le accuse, con costi aggiuntivi non trascurabili. Il fascicolo legale cita specifici contenuti televisivi e articoli stampa che avrebbero suggerito legami politici inesistenti, come un ipotetico incontro tra Cipriani e il ministro della Giustizia Carlo Nordio in Uruguay, evento che la società sostiene non si sia mai verificato.

La difesa sottolinea che le notizie diffuse sono state distorte o incomplete e che tutti i procedimenti legali e amministrativi relativi al gruppo sono stati condotti regolarmente. La causa non viene presentata come una classica azione per diffamazione, ma come un reclamo per interferenza nei rapporti commerciali, falsa rappresentazione e danno economico, chiedendo alla corte di riconoscere l'entità dei danni subiti, stimati in non meno di 250 milioni di dollari, e di condannare i media coinvolti a risarcire le perdite.

Attualmente il caso è in fase di valutazione dal tribunale di New York; le testate citate avranno la possibilità di difendersi nelle sedi competenti, presentando le proprie argomentazioni e le prove che sostengono la veridicità delle proprie inchieste. L'esito di questa disputa avrà importanti ripercussioni non solo per il gruppo Cipriani, ma anche per il panorama mediatico italiano, che potrebbe trovarsi a dover rivedere i propri standard di verifica e responsabilità quando pubblica notizie con potenziali implicazioni commerciali internazionali.

La vicenda evidenzia, inoltre, la crescente tensione tra grandi conglomerati editoriali e imprese globali, in un contesto in cui le accuse di cattiva condotta possono tradursi rapidamente in ingenti richieste di risarcimento, influenzando mercati finanziari, collaborazioni strategiche e la fiducia dei consumatori





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