Cipro: Accordi per nuovi valichi e ripresa colloqui pace 2026

Nikos Christodoulides e Tufan Erhurman aprono due nuovi valichi con il sostegno ONU. Obiettivo riprendere i negoziati di pace prima della fine del mandato di Guterres.

Il 9 novembre 2026, a Nicosia, i leader greco-ciprioti e turco-ciprioti hanno raggiunto un accordo storico per riaprire due nuovi valichi di frontiera e coordinare le risposte alle emergenze. Questo passo avanti, avvenuto all'interno della zona cuscinetto controllata dalle Nazioni Unite, segna un tentativo concreto di sbloccare la situazione dopo quasi un decennio di stallo nei colloqui di pace.

Dettagli sull'Accordo e Nuovi Valichi

Il presidente greco-cipriota Nikos Christodoulides e il leader turco-cipriota Tufan Erhurman hanno incontrato congiuntamente l'inviata speciale delle Nazioni Unite Maria Angela Holguin per circa quattro ore. L'accordo prevede l'apertura di due nuovi punti di attraversamento, portando il numero totale dei valichi aperti sull'isola mediterranea divisa a undici, come riportato dai media locali. Inoltre, le due parti hanno convenuto di condividere materiali d'archivio per facilitare il dialogo.

Also read Neozelande: Elezioni 2026, risultato quasi pareggio tra Nazionali e Laburisti

Questo risultato concreto si inserisce nel contesto più ampio di una missione diplomatica mirata a riprendere le trattative ufficiali. Le parti hanno dimostrato una volontà comune di superare le barriere fisiche e burocratiche che hanno caratterizzato gli ultimi anni, creando nuove opportunità di contatto diretto tra le comunità divise da decenni di conflitto.

Posizioni e Ruolo delle Nazioni Unite

Le tensioni tra le due comunità erano aumentate dopo un incontro con il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres avvenuto durante l'estate del 2026. I negoziati precedenti si erano interrotti principalmente per disaccordi sulle regole di base e sul ruolo futuro della Turchia nei processi di pace. I greco-ciprioti si oppongono a un coinvolgimento diretto di Ankara, mentre i turco-ciprioti lo considerano essenziale per la sicurezza.

Advertisement

Nonostante le differenze sostanziali, l'ONU ha definito l'incontro di lunedì positivo. La missione delle Nazioni Unite, una delle operazioni di mantenimento della pace più antiche al mondo, continua a sorvegliare la linea di cessate il fuoco lunga 180 chilometri che separa le due parti dal 1974, anno dell'invasione turca in risposta al colpo di Stato greco.

Impatto Reale e Prossimi Passi

Christodoulides ha dichiarato ai giornalisti che l'obiettivo finale è riprendere i colloqui prima della fine del mandato del Segretario Generale, previsto per la fine dell'anno. Le due parti si riuniranno nuovamente nelle prossime settimane, questa volta alla presenza diretta di Antonio Guterres. Questo passaggio è considerato cruciale per tradurre gli accordi tecnici in una ripresa formale del dialogo politico.

La storia recente dell'isola mostra come i governi di coalizione siano stati instabili, con l'ultimo che si è sgretolato nel 1963. La stabilità attuale dipende dalla capacità di Nikos Christodoulides e Tufan Erhurman di mantenere l'impegno preso. L'apertura di ulteriori valichi potrebbe servire da modello per altre aree di cooperazione futura, riducendo gradualmente le tensioni sulla linea di demarcazione.