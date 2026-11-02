Circular Economy Act 18 novembre: impatto UE e posti di lavoro

Il Circular Economy Act UE arriva il 18 novembre. Analisi di Daniela Bernacchi su materie critiche, acqua, occupazione e ruolo leader dell'Italia nel riciclo.

L' Unione Europea è prossima all'approvazione del Circular Economy Act, un provvedimento normativo cruciale previsto per il 18 novembre. Questo strumento legislativo mira a ridurre la dipendenza dai materiali importati, a raggiungere gli obiettivi di tutela climatica e ad aumentare la creazione di occupazione. Daniela Bernacchi, executive director di UN Global Compact Network Italia, conferma la data di pubblicazione e prevede un impatto ampiamente positivo per il sistema economico e ambientale continentale.

Strategia per le materie prime critiche

Uno degli ambiti di maggiore attenzione riguarda i materiali critici. Questi metalli e minerali sono indispensabili per la transizione verso le energie rinnovabili, la mobilità elettrica e il progresso digitale. Tuttavia, la produzione di questi beni essenziali è geograficamente molto concentrata, creando una vulnerabilità strategica per le industrie europee. La Cina detiene una quota di controllo elevata su molti di questi mercati, spesso situati in aree politicamente instabili.

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Il rilancio dell'economia circolare può mitigare questo rischio recuperando grandi quantità di materiali strategici. Questi si trovano spesso incorporati in prodotti dismessi o in rifiuti che, invece di essere smaltiti, offrono valore economico tramite il recupero. In questo modo, l'Europa potrebbe diminuire la sua esposizione ai rischi geopolitici legati all'approvvigionamento di risorse essenziali per il futuro industriale e tecnologico del continente.

Il recupero delle risorse idriche

Oltre ai metalli, il settore idrico rappresenta una risorsa sottovalutata ma potenzialmente enorme. Gli investimenti attuali nel riciclo dell'acqua sono inadeguati rispetto alla crescente domanda. Il riutilizzo delle acque reflue, i sistemi avanzati di riciclo e il recupero di sostanze industriali utili disperse nelle acque di scarico stanno attirando l'attenzione di utilities e aziende energetiche. L'ottimizzazione dei consumi idrici è quindi una priorità per l'efficienza industriale.

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Il settore alimentare ha un ruolo centrale in questa trasformazione. L'industria usa molta acqua per la conservazione e la refrigerazione. Ottimizzare questi processi significa ottenere vantaggi significativi in termini di risparmio e sostenibilità. Inoltre, la lotta contro lo spreco alimentare si lega direttamente al risparmio idrico. Recuperare il cibo significa evitare lo spreco dell'acqua impiegata per produrlo, un meccanismo già incentivato in Italia dalla legge Gadda con sgravi fiscali per le imprese virtuose.

Impatto occupazionale e posizione dell'Italia

La conferenza Onu sul clima Cop31 di Antalya metterà per la prima volta in evidenza l'economia circolare. L'obiettivo è misurare gli effetti positivi sul taglio delle emissioni di gas serra. I benefici possono essere calcolati anche in termini di posti di lavoro. Si stimano circa 580 mila nuove occupazioni in Europa. Queste includono nuove professionalità, lo sviluppo dell'ecodesign e filiere basate sulla simbiosi industriale.

I dati del Circular Economy Network rivelano che l'Europa è seconda solo ai Paesi Bassi tra le grandi economie, davanti a Germania, Francia e Spagna. L'Italia detiene un primato europeo specifico per la quantità di materiali recuperati e reimmessi nel sistema produttivo per ogni chilo di risorse consumate. Questo traguardo sottolinea l'efficacia dei modelli circolari adottati a livello nazionale e la loro importanza per la competitività futura del sistema paese.