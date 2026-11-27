Circular Materials e Argos Surface Technologies recuperano il 97,8% del nichel dalle acque reflue. Una soluzione circolare per ridurre la dipendenza italiana dall'estero e tagliare le emissioni di CO2 del 75%.

L'Italia sta affrontando una criticità strutturale nella sicurezza delle supply chain industriali, caratterizzata da una forte dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento di materie prime critiche. Nel 2024, il Paese ha speso circa 20 miliardi di euro per acquistare materiali strategici individuati dall'Unione Europea, segnando un incremento del 62,3% rispetto ai livelli del 2015. Questa vulnerabilità economica, evidenziata da un'analisi SACE pubblicata il 27 ottobre 2026, ha spinto il sistema produttivo italiano a cercare soluzioni innovative per ridurre l'incidenza delle importazioni, che nel 2024 coprivano il 46,6% del fabbisogno nazionale, una quota significativamente superiore alla media europea del 22,4%.

Circular Materials rivoluziona il recupero del nichel

La risposta concreta a questa esposizione ai rischi di mercato e geopolitici è arrivata attraverso la collaborazione tra la scaleup tecnologica Circular Materials e Argos Surface Technologies, che ha permesso di trattare 70 metri cubi di acque reflue provenienti da processi di nichelatura chimica. L'intervento ha dimostrato una capacità straordinaria nel recuperare fino al 97,8% del nichel disciolto nei reflui, trasformando un precedente scarico industriale in una risorsa primaria di alto valore. Questo risultato è stato ottenuto nell'ambito dell'iniziativa europea Recover-IT, che ha consentito il recupero su scala industriale di due tonnellate di concentrato di nichel, validando tecnicamente l'efficacia del processo in un contesto produttivo reale.

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La tecnologia SWaP separa i metalli con efficienza

Il cuore di questa innovazione è la tecnologia brevettata chiamata SWaP, acronimo di Supercritical Water Precipitation, sviluppata specificamente da Circular Materials. Tale sistema sfrutta le proprietà fisico-chimiche dell'acqua portata a condizioni supercritiche per separare i metalli presenti negli scarti liquidi delle lavorazioni industriali, convertendoli in materiali concentrati pronti per la valorizzazione. Il processo non si limita alla semplice depurazione delle acque, ma agisce come un vero e proprio impianto di estrazione secondaria, permettendo di recuperare non solo il nichel, ma anche altri metalli strategici come il rame e i metalli del gruppo del platino, fondamentali per le filiere della metallurgia, dell'elettronica e dell'automotive.

Impatto ambientale e riduzione delle emissioni di CO2

Oltre ai benefici legati alla sicurezza degli approvvigionamenti, il processo ha dimostrato un vantaggio ambientale misurabile e significativo. I dati comunicati dalle aziende coinvolte indicano una riduzione del 75% delle emissioni di CO2 rispetto ai processi tradizionali di estrazione mineraria e trattamento delle acque reflue utilizzati come benchmark di riferimento. Questo risparmio deriva dalla duplice necessità di evitare nuove estrazioni in miniera e dalla valorizzazione di materiali che hanno già assorbito energia e risorse nella loro produzione iniziale, chiudendo il cerchio del ciclo di vita del prodotto e riducendo l'impatto ecologico globale dell'industria.

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Il contesto europeo e le sfide del riciclo

Il successo di questo progetto si inserisce in un quadro europeo dove il riciclo dei materiali è ancora lontano dal soddisfare pienamente le esigenze industriali. I dati Eurostat relativi al 2024 rivelano che soltanto il 12,2% dei materiali utilizzati nell'Unione Europea proviene da fonti riciclate. L'Italia, con una quota del 21,6%, si colloca tra i Paesi con la percentuale più elevata all'interno dell'UE, dimostrando una maggiore propensione al recupero, ma restando comunque fortemente dipendente dalle importazioni per colmare il gap tra domanda industriale e offerta interna di materiali secondari.

Dichiarazioni dei leader industriali e prossimi passi

Andrea Siano, presidente di Argos Surface Technologies, ha sottolineato che il nichel residuo nei reflui conserva un valore economico e ambientale che vale la pena recuperare, definendo la collaborazione con Circular Materials un ponte tra chi utilizza i metalli e chi sviluppa le tecnologie per recuperarli. Marco Bersani, CEO di Circular Materials, ha aggiunto che le acque reflue industriali europee rappresentano una riserva strategica di metalli capace di rendere le catene di approvvigionamento più circolari e sicure. Questa esperienza assume un significato simbolico e pratico durante la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, in programma dal 21 al 29 novembre 2026, dedicata al concetto di material sufficiency, che invita il mondo produttivo a ripensare l'intero ciclo industriale per prevenire la generazione di scarti.