Ciro Grillo appello: nullità sentenza per firma mancante Cossu

La difesa di Ciro Grillo chiede l'annullamento del verdetto per assenza firma giudice Cossu. Udienza appello Sassari 12 novembre per caso senza precedenti.

La difesa legale di Ciro Grillo ha depositato un documento critico alla vigilia dell'udienza fissata per giovedì 12 novembre presso la Corte d'Appello di Sassari. L'obiettivo principale dell'intervento difensivo è ottenere l'annullamento definitivo della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Tempio Pausania. Questa mossa processuale si basa su una grave vizio di forma riscontrato nel documento giudiziale originale, che potrebbe ritardare significativamente l'avvio del giudizio di appello.

Vizio di forma e nullità sentenza

La richiesta di annullamento nasce da una specifica irregolarità documentale rilevata nei verbali della corte di primo grado. I legali hanno evidenziato che la sentenza reca esclusivamente la sottoscrizione da parte del presidente Marco Contu e di un solo estensore, mentre manca la firma del giudice Alessandro Cossu. Secondo l'analisi della difesa, questa omissione non costituisce una semplice irregolarità amministrativa, ma rappresenta un vizio sostanziale di nullità.

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I difensori sostengono che tale mancanza determini l'invalidità totale del verdetto. Di conseguenza, la sentenza dovrebbe essere restituita al Tribunale di Tempio Pausania per la rinnovazione dell'atto e la sua riscrittura completa. Questa procedura implica il conseguente rischio di uno slittamento dell'avvio del processo d'Appello, con possibili ripercussioni sui tempi totali del giudizio.

Dettaglio firme e contesto procedurale

L'udienza del 12 novembre alle ore 9:00 vedrà i giudici d'appello valutare le eccezioni presentate dal collegio difensivo, concentrandosi in particolare sull'assenza della firma del giudice Alessandro Cossu. I quattro giovani genovesi coinvolti nel caso sono Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. Essi erano stati condannati in primo grado per violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa 19enne italo-norvegese, avvenuta nel luglio 2019 a Porto Cervo.

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Il documento difensivo sottolinea come tutti e tre i magistrati del collegio di primo grado figurino come estensori della sentenza di oltre 72 pagine. Tuttavia, le firme apposte fisicamente sono soltanto due. La firma mancante è quella del giudice Alessandro Cossu, che era stato trasferito ad Asti poche settimane prima dell'ultima udienza a Tempio Pausania. Questo trasferimento ha creato l'unico caso noto di questa natura nella giurisprudenza recente.

Sanzioni e possibili sviluppi legali

La Corte d'Appello di Sassari si troverà a gestire una situazione giuridica senza precedenti. I giudici d'appello potrebbero ora rivolgersi al giudice Cossu, trasferito ad Asti, chiedendogli formalmente di apporre la firma mancante sul documento originale. Questa azione verrebbe compiuta per sanare il vizio procedurale rilevato e permettere la regularità del fascicolo processuale.

Se il giudice trasferito ad Asti decidesse di non firmare il documento, la Corte d'Appello di Sassari potrebbe valutarne l'annullamento completo della sentenza precedente. In caso di annullamento, il processo dovrebbe ricominciare ex novo o tornare alla fase istruttoria, con un impatto significativo sui tempi giudiziari. Le condanne originali prevedevano otto anni di reclusione per Ciro Grillo, Vittorio Lauria e Edoardo Capitta, e sei anni e sei mesi per Francesco Corsiglia.