Ciro Grillo Condannato Stupro: Dichiarazioni Telenord e Critiche Sistema Giudiziario

Ciro Grillo parla a Telenord dopo la condanna a otto anni per stupro di gruppo. Rivela l'incontro con la vittima e contesta la giustizia italiana e la vittimizzazione secondaria.

Ciro Grillo, figlio del comico e attivista politico Giovanni Grillo, ha rotto il suo lungo silenzio in un'intervista esclusiva concessa al canale televisivo Telenord. L'obiettivo della dichiarazione pubblica era rispondere alle accuse di stupro di gruppo che gli sono costate una condanna di otto anni in primo grado. L'ex esponente politico ha adottato un tono deciso e conflittuale, affermando esplicitamente che la questione non è ancora conclusa. Ha lanciato una minaccia indiretta verso la presunta vittima, sostenendo con certezza che il suo nome sarebbe eventualmente emerso in futuro a causa di quella che lui definisce una falsità.

Il Ristravolgimento Dei Fatti E Incontro Casuale

Nel corso della conversazione registrata, Ciro Grillo ha fornito dettagli specifici sull'ultimo incontro avuto con la giovane studentessa accusata. Ha rivelato che ha visto la donna per caso tre mesi dopo la notte dei fatti, sottolineando che l'incontro era avvenuto perché la ragazza era amica di amici comuni. Dopo quell'avvistamento, ha dichiarato di aver evitato deliberatamente qualsiasi ulteriore contatto. Quando è stato chiesto che cosa accadrebbe se dovesse rivederla oggi, dopo la condanna, ha risposto che succederebbe qualcosa di inevitabile, poiché la sua percezione della giustizia rimane che la verità non sia ancora emersa.

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Teoria Dei Falsi Ricordi E Natura Della Sessualità

Ciro Grillo ha presentato una propria interpretazione psicologica degli eventi, introducendo concetti relativi alla metafisica e alla psiche femminile. Ha sostenuto che l'entrata nella mente delle donne sia complessa e ha ipotizzato che la menzogna iniziale fosse superficiale e consapevole. È arrivato a teorizzare la creazione di falsi ricordi, attribuendo al processo giudiziario e alle questioni reputazionali il ruolo di catalizzatori di questa convinzione errata. Ha inoltre espresso una visione nichilista della sessualità moderna, paragonando gli uomini a venditori d'auto che trattano le donne in modo manipolatorio.

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Reazioni A Giulia Bongiorno E Corte D'appello

Le critiche di Ciro Grillo si sono estese anche al ruolo di Giulia Bongiorno, avvocato della parte offesa e figura di spicco nella politica italiana. Ha attaccato direttamente la decisione della Corte d'appello di Sassari di estromettere i media dall'aula durante le udienze. Questa misura era stata presa per tutelare la ragazza dal rischio di vittimizzazione secondaria, una protezione legale che Grillo ha definitivamente rifiutato. Ha dichiarato che tale termine non dovrebbe esistere nel sistema giustizia e che limitare l'accesso dei giornalisti all'aula costituisce una violazione del diritto di difesa.

Posizione Politica E Difesa Della Verità Giudiziaria

Con questa dichiarazione, Ciro Grillo ha lanciato una vera e propria dichiarazione di guerra pubblica contro il sistema che lo ha condannato. Ha affermato che il silenzio precedente non ha giovato alla sua causa e che le regole del processo non hanno tutelato le sue ragioni. Pur accettando il giudizio morale del comportamento tenuto quella notte, ha respinto categoricamente il giudizio penale. Ha sottolineato di non provare orgoglio per la maleducazione mostrata nel lasciare la ragazza da sola per strada, ma insiste sulla propria innocenza riguardo alle accuse capitali. La sua intenzione è utilizzare ogni mezzo, incluso quello politico, per far emergere quella che ritiene l'unica verità possibile.