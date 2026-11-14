Ciro Grillo respinge patteggiamento: processo Open Arms e Bongiorno al centro della strategia difensiva

Ciro Grillo, condannato in primo grado a otto anni per stupro di gruppo in Sardegna nel 2019, rifiuta qualsiasi concessione penale. La sua difesa evidenzia il ruolo politico di Giulia Bongiorno nel processo.

Ciro Grillo ha dichiarato con assoluta fermezza che non accetterà mai forme di patteggiamento o concessioni penali nel caso che lo riguarda. La condanna in primo grado a otto anni di reclusione, emessa per lo stupro di gruppo avvenuto nel 2019 in Sardegna, rappresenta un passaggio cruciale nella vicenda giudiziaria. Durante un'intervista concessa alla testata Telenord, Grillo ha sottolineato come qualsiasi compromesso sarebbe stato da lui considerato immorale, un affronto alla sua dignità personale e al concetto stesso di giustizia. Per l'imputato, preferirebbe scontare la pena in carcere come innocente piuttosto che ammettere colpe che ritiene non esistenti, una posizione che definisce irrevocabile e non negoziabile.

Il contesto politico del 2018 e le dimissioni

Grillo ha inserito la vicenda giudiziaria in un preciso contesto politico datato 2018-2019, quando il Movimento Cinque Stelle governava in coalizione con la Lega. L'attore spiega che l'autorizzazione a procedere concessa dal suo movimento a seguito del processo Open Arms causò il crollo del governo giallo-verde. In quel governo, Giulia Bongiorno ricopriva la carica di ministro della pubblica amministrazione. Secondo la ricostruzione di Grillo, dopo lo scioglimento del governo, Bongiorno prese pubblicamente le parti della ragazza che lo aveva denunciato, innescando un assedio mediatico di notevole intensità che, a suo avviso, ha avuto un nesso causale con la condotta del movimento.

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La posizione di Giulia Bongiorno e il ruolo istituzionale

Un punto centrale della strategia difensiva riguarda l'attuale ruolo politico di Giulia Bongiorno, nominata presidente della Commissione Giustizia in Senato. Grillo denuncia una situazione di evidente conflitto di interessi, sottolineando che la deputata è titolare del disegno di legge relativo al reato per cui lui sta procedendo. L'imputato sostiene di gareggiare contro una figura capace di modificare le regole del gioco mentre il procedimento è in corso, definendo l'azione non solo ingiusta ma sospetta, al di là delle sue strette legalità formali. Questa dinamica è presentata come un elemento di squilibrio procedurale fondamentale nella sua difesa.

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Critiche al Movimento Cinque Stelle e priorità attuali

Parallelamente alla battaglia legale, Grillo ha pubblicato gli stipendi dei dirigenti del Movimento Cinque Stelle, formulando critiche severe sulla direzione assunta dall'organizzazione. In passato, il movimento si ispirava secondo lui ai principi di San Francesco, mentre oggi mira all'arricchimento personale dei propri vertici. Questa dichiarazione appare in un quadro politico più ampio, dove leader come Elly Schlein sono stretti in una posizione complessa tra Giuseppe Conte e i riformisti, con ipotesi di congresso che tornano all'attenzione. Nel frattempo, le misure redistributive discusse da Giorgia Meloni vengono analizzate dall'Ufficio parlamentare di bilancio e dalla Banca d'Italia, mostrando benefici destinati prevalentemente ai redditi più alti.