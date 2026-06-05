Cisgiordania, soldati israeliani uccidono un neonato di sette mesi a Hebron

Un bambino palestinese di sette mesi è rimasto ucciso e i genitori feriti in un episodio di spari israeliani a Tel Rumeida, area di Hebron. L'esercito israeliano parla di un veicolo che accelerava verso i soldati e avvia un'indagine.

Venerdì sera, nell'area di Tel Rumeida , a sud della città di Hebron nella Cisgiordania occupata, un neonato palestinese di sette mesi, identificato come Sam Fahd Abu Haikal, è stato ucciso da colpi di arma da fuoco esplosi da soldati israeliani.

Il ministero della salute palestinese ha reso noto che i genitori del bambino sono rimasti feriti nella medesima sparatoria e si trovano in condizioni mediche moderate. Secondo il racconto della nonna del piccolo, la famiglia viaggiava in auto vicino al Checkpoint 17 quando ha avvistato a distanza veicoli militari e soldati israeliani, arrestando la marcia.

In quel momento sono stati aperti i fuochi: un proiettile ha colpito il bambino, trapassandone il volto e la testa, per poi conficcarsi nella guancia della madre. Il padre ha riportato una lieve ferita da strisciamento a un dito. La madre è stata ricoverata in ospedale.

L'esercito israeliano ha fornito una versione diversa, affermando che i soldati, impegnati in un'operativa nella zona, hanno visto un veicolo che Accelerava verso di loro e che un militare ha sparato colpi singoli contro l'auto. La stampa militare ha dichiarato che tre palestinesi sono stati feriti e portati via per le cure, precisando poi che un'indagine preliminare ha classificato i feriti come "civili non coinvolti". La pratica è stata sottoposta a revisione e le conclusioni saranno inoltrate alle autorità competenti.

L'episodio è avvenuto a Tel Rumeida, un quartiere di Hebron noto per le tensioni dove una comunità di coloni ebraici vive sotto stretta protezione militare in mezzo alla popolazione palestinese. La zona è considerata da decenni un focolaio di violenza nella Cisgiordania occupata. Un rapporto dell'Unione Europea del 2024 stima che nella Cisgiordania e a Gerusalemme Est convivano più di 700.000 coloni israeliani e oltre 3 milioni di palestinesi.

La dinamica dello sparo e l'identità delle vittime civili sollevano interrogativi sulla condotta delle forze di sicurezza israeliane in aree ad alta conflittualità. Il dramma di una famiglia in transito, fermata per un controllo o forse per un malinteso, che paga il prezzo più alto con la vita di un neonato, è destinato ad alimentare le already aspre polemiche tra le parti.

Il conflitto israelo-palestinese, con i suoi continui focolai di tensione come Hebron, rimane una ferita aperta dove episodi di questo genere si ripetono con tragica regolarità, senza che si intravvedano prospettive di una soluzione politica duratura





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