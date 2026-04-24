Cisgiordania: Violenza sessuale e sfollamenti forzati, un'arma contro i palestinesi

Un nuovo rapporto denuncia l'uso sistematico di molestie e minacce a sfondo sessuale da parte di coloni e soldati israeliani per spingere i palestinesi ad abbandonare le proprie case in Cisgiordania. La situazione è aggravata da tensioni nello Stretto di Hormuz.

La situazione in Cisgiordania è caratterizzata da una crescente ondata di violenze che va ben oltre gli scontri armati e gli attacchi fisici. Un nuovo rapporto, intitolato “Violenza sessuale e trasferimenti forzati in Cisgiordania ”, evidenzia come molestie e minacce a sfondo sessuale, perpetrate da coloni e soldati israeliani, stiano spingendo i palestinesi ad abbandonare le proprie case.

Queste azioni si inseriscono in un contesto di discriminazione sistematica e impunità generale, creando un clima di terrore e insicurezza. Il consorzio che ha redatto il rapporto è composto da cinque organizzazioni non governative internazionali, guidate dal Consiglio norvegese per i rifugiati (Nrc), che opera a sostegno delle persone costrette a fuggire dalle proprie abitazioni. I casi documentati non sono episodi isolati, ma parte di una strategia deliberata per esercitare pressione sulla popolazione palestinese.

Le testimonianze raccolte descrivono perquisizioni corporali invasive e umilianti, diffusioni di immagini di nudità ottenute con la forza, e persone costrette a spogliarsi in pubblico. Alcuni palestinesi hanno denunciato coloni che urinano addosso ad altri o che compiono irruzioni nei villaggi esibendo i propri genitali. Le minacce, spesso rivolte a donne e ragazze, sono frequenti e contribuiscono a creare un ambiente di costante paura.

Una donna ha raccontato di essere stata costretta a spogliarsi e perquisita da due soldatesse, subendo toccamenti indesiderati e commenti denigratori. A Susiya, una donna è stata spinta fuori dalla sua casa davanti ai suoi figli, con insulti a sfondo sessuale. Nonostante la vergogna e la paura, queste sono solo alcune delle denunce raccolte, e si sospetta che molti altri episodi rimangano sommersi. Gli esperti sottolineano che queste violenze frammentano la vita familiare e rendono insostenibile la permanenza in Cisgiordania.

Le conseguenze di questa violenza vanno oltre lo sfollamento forzato. La paura spinge le famiglie ad adottare misure drastiche per proteggere i propri cari, come il matrimonio infantile di ragazze tra i 15 e i 18 anni, nella speranza che questo le protegga dai pericoli. Sebbene il matrimonio infantile abbia un impatto negativo principalmente sulle ragazze, aumenta anche la pressione sui ragazzi, che potrebbero essere costretti ad assumere responsabilità economiche premature.

La ricerca si basa su interviste approfondite con vittime e testimoni, nonché su 12 gruppi di discussione organizzati in diverse comunità palestinesi. I risultati dimostrano chiaramente come la violenza sessuale venga utilizzata come strumento di controllo e coercizione, influenzando le decisioni delle persone riguardo al rimanere o all'abbandonare le proprie case e terre, e alterando le loro abitudini di vita quotidiana.

Parallelamente, si registrano tensioni nello Stretto di Hormuz, con l'Iran che rivendica il controllo e gli Stati Uniti che ordinano a 31 navi di invertire la rotta. Israele si dichiara pronto a riprendere le ostilità contro l'Iran, in attesa del via libera americano





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