Steven Rosenbaum, autore e ideatore del 'user generated content', ha pubblicato un libro sulla verità all'epoca dell'intelligenza artificiale. L'autore si è scoperto vittima di numerose citazioni false generate dai chatbot, alcune delle quali sono state prese in cachinnio dai lettori. L'autore si è preso la responsabilità dopo aver scoperto gli errori commessi durante la fase di ricerca.

Scrive un libro sulla verità all'epoca dell'intelligenza artificiale, ma è pieno di citazioni false generate dai chatbot. Una ammissione del celebre autore americano Steven Rosenbaum .

Ad avere ammesso l'errore è stato l'autore самим, un nome che in Italia forse non dice molto, ma negli Stati Uniti è considerato un gigante della cultura e della televisione. Non tanto per i contenuti che ha portato nelle case degli americani, ma per come ha. Proprio Rosenbaum è stato uno dei primi a ideare il cosiddetto «user generated content», cioè i contenuti generati dagli utenti per raccontare, nel suo caso, tramite video, la propria storia.

L'autore è stato solo uno dei primi a riconoscere il pericolo dell'intelligenza artificiale sulle evidenze. Nel suo libro incriminato intitolato «il futuro della verità» è stato lanciato dalla casa editrice Simon and Schuster in grande stile. Ma poi, il famoso giornale se ne è reso conto che alcune sembravano quanto meno strane. Il pubblico lamentava numerose citazioni false.

Negato categoricamamente di avere pronunciato una delle frasi attribuitele nel testo in merito alle bugie dell'intelligenza artificiale





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