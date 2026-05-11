Cities of Women: Spaces, Services, and Labor for a New Idea of Citizenship

The tenth edition of the Festival dello Sviluppo Sostenibile in Bologna, organized by the ASviS, will focus on the topic of 'the city of women' and the challenges that limit full citizenship for women in various areas, including public policies, urban planning, mobility, territorial welfare, security, employment, service systems, and business roles.

La città delle donne. Spazi, servizi e lavoro per una nuova idea di cittadinanza: dall'Oratorio San Filippo Neri a Bologna inizia la seconda settimana della decima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile con l'evento dedicato alle tematiche del Goal 5 'Parità di Genere'.

A ottant'anni dal riconoscimento del diritto di voto alle donne, l'incontro intende mettere al centro la domanda come si costruisce una città capace di rimuovere gli ostacoli che ancora oggi limitano la piena cittadinanza delle donne? La risposta riguarda diversi ambiti, le politiche pubbliche, la progettazione urbana, la mobilità, il welfare territoriale, la sicurezza, il lavoro, il sistema dei servizi e il ruolo delle imprese.

Partecipano, tra gli altri, Emily Marion Clancy, vicesindaca di Bologna Monica Lucarelli, Assessora alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità di Roma Capitale e l'attrice Cinzia Spanò. Programma completo. Martedì 12 maggio ore 10.00: IA per il futuro. L'intelligenza artificiale che serve - tappa di Bologna Dall'Oratorio San Filippo Neri a Bologna continuano gli appuntamenti del Festival dello Sviluppo Sostenibile: il 12 maggio una riflessione multidisciplinare sull'impatto dell'intelligenza artificiale sul sistema produttivo, sui servizi essenziali e sul lavoro





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