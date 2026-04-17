Citlali Fabián Fotografo dell'Anno 2026 con "Bilha, Stories of my Sisters"

La fotografa indigena Citlali Fabián vince il prestigioso premio Fotografo dell'Anno 2026 ai Sony World Photography Awards per il suo progetto "Bilha, Stories of my Sisters", che celebra le donne indigene messicane. La giuria loda il lavoro per la sua capacità di dare visibilità e voce a figure storicamente marginalizzate.

Le donne indigene messicane, custodi della cultura e combattenti per i diritti, sono al centro di un progetto fotografico che ha portato a Citlali Fabián il prestigioso titolo di Fotografo dell'Anno 2026 ai Sony World Photography Awards . Il suo lavoro, intitolato «Bilha, Stories of my Sisters», esplora l'identità legata alla terra, alla migrazione e ai vincoli comunitari attraverso una fusione di ritratti e illustrazioni digitali.

Fabián, artista di origine Yalalteca residente a Londra, ha voluto dare voce e visibilità a queste figure, spesso marginalizzate ma fondamentali per la società messicana, offrendo modelli di riferimento per le giovani generazioni. Il progetto, destinato a diventare un libro per bambini, è stato selezionato nella categoria «Creativity» della competizione. I Sony World Photography Awards, giunti alla 19a edizione, si confermano un punto di riferimento globale per la fotografia, attirando quest'anno oltre 430.000 immagini da più di 200 Paesi. La mostra dei lavori premiati, visitabile alla Somerset House di Londra fino al 4 maggio, espone centinaia di opere, incluse quelle di Joel Meyerowitz, vincitore del premio alla carriera. Monica Allende, presidente della giuria, ha lodato il progetto di Fabián per aver messo in luce la forza e i successi di donne storicamente trascurate, sottolineando come il racconto collettivo sia intrinseco alle culture indigene. La cerimonia ha visto anche il riconoscimento di altri nove vincitori nelle categorie professionali. In «ARCHITETTURA E DESIGN», Joy Saha dal Bangladesh ha documentato case costruite su alture che diventano isole durante i monsoni. La sezione «DOCUMENTARIO» ha premiato «Under the Shadow of Coca» di Santiago Mesa (Colombia), che indaga l'economia illecita legata alla cocaina. Per l'«AMBIENTE», Isadora Romero (Ecuador) ha esplorato le foreste come territori culturali ancestrali. «Constructed Landscapes» di Dafna Talmor (Regno Unito) ha vinto nella categoria «PAESAGGIO» con rappresentazioni astratte nate dal suo archivio personale. Seungho Kim (Repubblica di Corea) con «Sunny Side Up: A Portrait of the Most Average» ha catturato la vita quotidiana della sua famiglia nella sezione «PERSPECTIVES». I ritratti della folla in Piazza San Pietro durante la transizione papale sono valsi il primo posto nella categoria «RITRATTO» a Jean-Marc Caimi e Valentina Piccinni (Italia). Lo sport persiano del «Buzkashi» è stato il tema della serie di Todd Antony (Nuova Zelanda) nella sezione «SPORT». «Talking Without Speaking» di Vilma Taubo (Norvegia) ha ottenuto il primo posto nella «STIL LIFE/NATURA MORTA» con oggetti quotidiani trasformati in simboli di protesta. Infine, «Crossing Point» di Will Burrard-Lucas (Regno Unito) ha immortalato la fauna selvatica del Masai Mara nella categoria «WILDLIFE & NATURE». Il concorso «Open», che celebra la singola immagine, ha visto trionfare Elle Leontiev (Australia) con «The Barefoot Volcanologist». L'emozione della vincitrice, che aveva sognato di esporre ai SWPA, è stata palpabile, trasformando un sogno in una gioiosa realtà





Corriere / 🏆 2. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Citlali Fabián Sony World Photography Awards Fotografia Indigena Donne Messicane Identità Culturale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mollusco dell’anno 2026: l’Italia in finale con la lumaca vampiro del MediterraneoLa lumaca Cumia intertexta sfida altri quattro finalisti per il titolo. In palio c’è il sequenziamento completo del suo genoma, che in...

Read more »

Stellantis, le stime sulle consegne: +12% su annoLe consegne di FIAT, Opel/Vauxhall e Citroën hanno beneficiato dalle performance dei modelli su piattaforma Smart Car: Citroen C3, C3 Aircross, Opel/Vauxhall Frontera, Fiat Grande Panda

Read more »

La Juve trema: può firmare subito con la Roma per 3 milioni all’annoJuve e Roma tornano a duellare, questa volta sul mercato: ecco cosa sua accadendo in queste ultime ore

Read more »

La Lumaca Vampiro Italiana in Corsa per il Titolo di Mollusco dell'AnnoLa Cumia intertexta, nota come lumaca vampiro per la sua dieta ematofaga, è tra i finalisti del concorso Mollusc of the Year 2026. L'evento, promosso da istituzioni scientifiche internazionali, premia la biodiversità del mondo dei molluschi. Il pubblico potrà votare fino al 26 aprile.

Read more »

Trade Republic, la fintech tedesca supera il milione di clienti in Italia: raddoppiati in un annoLa fintech tedesca lancia anche il servizio clienti disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per parlare direttamente con gli agenti

Read more »

Tredici Pietro: Amore e Musica, il 2026 è l'anno della svoltaDopo il successo a Sanremo e il tour imminente, Tredici Pietro sembra aver trovato la serenità anche nella vita privata, grazie alla creator Dolma Lisa. Avvistamenti e indizi social confermano una possibile storia d'amore, mentre il rapper si prepara al 'Non guardare + giù tour 2026'.

Read more »