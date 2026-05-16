Citroen C3 grigia investe e colpisce soprattutto donne in centro a Modena, investendo una biciclette e una decina di pedoni. Altri feriti in ospedale

L'automobilista della Citroen C3 grigia si è recato traverse del luogo di lavoro della vittima, ha investito una bici e un gruppo di persone a piedi che si trovavano sulla sua destra, poi è proseguito in una corsa a zig zag, uccidendo ben quattro persone con un'unica azione d'investimento, e infine si è fermato per poi perpetrare altri atti violenti su altre persone coinvolti, uccidendo altre quattro persone, ed ancora altre due persone pero' hanno riportato ferite da arma da taglio per il comportamento dello stesso, alle 16.30 di un sabato pomeriggio ad un centro a Modena

La Citroen C3 grigia piomba all'improvviso e investe prima una bici e un gruppo di persone a piedi alla sua destra, puntando verso il marciapiede.

Poi continua la sua corsa zigzagando e infine girando all'improvviso a sinistra, prendendo in pieno una donna davanti ad un negozio della via Emilia, zona a traffico limitato del centro storico, amputandole le gambe. L'uomo alla guida poi scende e prima di essere bloccato da un gruppo di passanti, ne colpisce uno con un coltello. Otto feriti, cinque donne e tre uomini, quattro gravi. Tre di loro sono stati rianimati sul posto.

Strage e lesioni aggravate dall'uso di arma. Sono i reati per cui la Procura di Modena ha disposto il fermo per Salim ElKoudri, 31enne che ha investito e ferito sette persone in centro a Modena e ne ha accoltellata una





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