Città del Messico vuole limitare la vendita di alcol in strada dopo la festa record per la vittoria ai Mondiali

Il governo di Città del Messico valuta misure restrittive sulla vendita di alcolici in spazi pubblici dopo che più di 700.000 persone hanno festeggiato la vittoria contro la Corea del Sud, sollevando problematiche di ordine pubblico e pulizia urbana.

Il governo della capitale messicana ha annunciato, venerdì 19 giugno, l'intenzione di introdurre una serie di provvedimenti per contenere la vendita di alcolici negli spazi pubblici, a seguito di una festa improvvisa e di dimensioni record che ha invaso le strade di Città del Messico.

L'evento è scaturito dalla vittoria della nazionale di calcio contro la Corea del Sud, partita che ha assicurato al Messico l'avanzamento alla fase ad eliminazione diretta del torneo mondiale del 2026. Si stima che più di settecentomila persone si siano radunate attorno all'Angelo dell'Indipendenza e lungo l'Avenida Reforma, dove i tifosi, vestiti con le maglie verdi della Sele o con vivaci maschere da Lucha Libre, hanno cantato inni, sventolato bandiere e suonato vuvuzela, anche sotto una pioggia leggera ma festosa.

La celebrazione ha trasformato il centro storico in uno scenario di gioia collettiva, ma ha anche lasciato dietro di sé un enorme problema logistico: la mattina successiva le principali arterie cittadine erano ricoperte da rifiuti, bottiglie vuote e migliaia di fiori di cempasúchil calpestati. Le autorità hanno dovuto raccogliere circa quaranta tonnellate di spazzatura, un compito che ha richiesto l'impiego di numerosi operatori di pulizia e l'attivazione di squadre di emergenza per ripristinare la viabilità.

Durante una conferenza stampa, il segretario del governo cittadino, Cesar Cravioto, ha sottolineato che la protezione della salute pubblica e la prevenzione di comportamenti a rischio sono parte integrante del dovere d'ufficio durante eventi di tale portata. In risposta alla pressione dei residenti e alla necessità di garantire ordine pubblico, l'amministrazione intende chiedere a ristoranti e bar nella zona di vietare il consumo di alcolici al di fuori dei locali, impedendo così che le bevande finiscono per finire per le strade.

Inoltre, i minimarket e le tabaccherie vicine saranno invitati a sospendere la vendita di alcol nei decorsi due ore prima dell'inizio di una partita di grande rilievo, con la possibilità di ispezioni più rigorose da parte delle autorità competenti. Un ulteriore elemento del piano prevede l'installazione di sette nuovi maxi‑schermi, che si aggiungeranno ai dodici già presenti nella zona centrale, per distribuire la folla su più punti di visualizzazione e ridurre la concentrazione di persone in un unico luogo.

Il governo ha inoltre annunciato un rafforzamento della presenza di forze dell'ordine e di personale addetto al controllo delle vendite ambulanti di birra, con l'obiettivo di limitare il consumo eccessivo e di ridurre il rischio di incidenti legati all'alcol.

"Continueremo a incentivare il divertimento responsabile, affinché i tifosi possano festeggiare in sicurezza e senza abusi", ha concluso Cravioto. In un contesto internazionale, la notizia richiama l'attenzione su episodi analoghi in altre città ospiti del torneo: a Boston, ad esempio, i sostenitori scozzesi della cosiddetta "Tartan Army" hanno consumato quantità di birra talmente elevate dopo la vittoria contro Haiti che numerosi locali hanno esaurito le scorte.

Questi casi evidenziano la necessità di un approccio coordinato tra autorità locali, organizzatori sportivi e operatori commerciali, per garantire celebrazioni che siano al contempo gioiose e sicure per tutti i partecipanti





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Città Del Messico Alcolici Mondiali 2026 Feste Popolari Politiche Di Sicurezza

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mondiali: Messico-Corea del Sud DIRETTALe due squadre si sfidano per il primato del girone (ANSA)

Read more »

Oltre 40 farmaci in sviluppo e 700 centri coinvolti, i numeri di Bms in ItaliaSono 42 le molecole della multinazionale farmaceutica Bristol Myers Squibb - Bms in sperimentazione in Italia e spaziano dall'oncologia all'ematologia, dalle malattie cardiovascolari all'immunologia e alle neuroscienze. (ANSA)

Read more »

Messico e Corea del Sud in attesa della seconda sfida del Gruppo A ai Mondiali 2026Messico e Corea del Sud, in piena forma dopo vittorie convincenti sul Sudafrica e sulla Repubblica Ceca, si preparano per l'importante incontro all'Estadio Akron a Guadalajara, con il futuro della qualificazione ai Mondiali 2026 a stake.

Read more »

Messico-Corea del Sud 1-0, decide una super papera: primo verdetto ai MondialiA Guadalajara i padroni di casa si impongono con il gol di Romo dopo una papera del portiere avversario: Messico già ai 16esimi

Read more »