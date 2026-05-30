Cittadinanza canadese in aumento tra gli americani grazie alle nuove regole di discendenza

I dati mostrano un forte incremento nelle approvazioni di cittadinanza canadese per i cittadini statunitensi dopo l'ampliamento delle regole di discendenza, riflettendo le preoccupazioni per la politica americana e le tensioni tra i due paesi.

Il passaggio di un pedone davanti alla Corte Superiore di Giustizia dell'Ontario a Toronto, Ontario, Canada, il 28 maggio 2026, ha catturato l'attenzione in un periodo di crescente tensione tra gli Stati Uniti e il Canada.

La scena, apparentemente ordinaria, fa da sfondo a una storia più ampia che coinvolge cambiamenti significativi nelle politiche canadesi di cittadinanza e le loro implicazioni per i cittadini americani. Mentre le relazioni tra i due paesi si deteriorano sotto la presidenza di Donald Trump, i dati ufficiali rivelano un trend sorprendente: un numero crescente di cittadini statunitensi sta sfruttando le nuove normative per rivendicare la cittadinanza canadese per discendenza, una mossa che suggerisce una crescente insicurezza negli Stati Uniti e un attrazione verso il vicino del nord.

Questa dinamica si inserisce in un contesto più ampio di tensioni commerciali e diplomatiche, con gli Stati Uniti che hanno imposto dazi severi sui beni canadesi e persino ipotizzato l'annessione del Canada come 51° stato, creando un clima di incertezza che spinge molti americani a cercare alternative. Le nuove regole, entrate in vigore nel dicembre 2025, hanno ampliato i criteri di cittadinanza per discendenza, consentendo non solo ai figli di cittadini canadesi nati all'estero, ma anche alle generazioni successive, superando il precedente limite della prima generazione.

Questa modifica è il risultato di una sentenza della corte del 2023 che ha dichiarato incostituzionale la restrizione precedente. I dati forniti dall'Agenzia per l'Immigrazione, i Rifugiati e la Cittadinanza del Canada (IRCC) mostrano un aumento drammatico nelle approvazioni: da sole 275 approvazioni aggiuntive a dicembre 2025, si è passati a 1.140 a gennaio 2026, 1.255 a febbraio e 1.405 a marzo, per un totale di oltre 1.000 approvazioni in più al mese quest'anno.

Particolarmente significativo è il fatto che circa il 48% di queste approvazioni aggiuntive tra gennaio e febbraio provengano da cittadini statunitensi, indicando un forte interesse da parte degli americani. Questo trend è interpretato da esperti di immigrazione come un riflesso dei legami storici tra i due paesi, ma anche come una risposta diretta all'incertezza politica negli Stati Uniti.

William Hunnewell, un 41enne di Seattle, ha dichiarato che la sua domanda di cittadinanza per discendenza, basata sul bisnonno agricoltore nel Saskatchewan e sul nonno nato in Canada, gli dà "opzioni" per la sua famiglia, permettendo a sua figlia di studiare o vivere in Canada senza visto o scadenze. Nick Berning, avvocato specializzato in immigrazione con sede negli Stati Uniti, osserva che l'interesse attuale è "decisamente influenzato dalla politica statunitense": molti americani desiderano rimanere negli Stati Uniti, ma vogliono una "via d'uscita" se la situazione dovesse diventare "insostenibile".

La polarizzazione politica negli Stati Uniti, unita alle politiche aggressive di Trump, ha creato un clima di insoddisfazione crescente, spingendo coloro che possono a cercare la doppia cittadinanza come forma di assicurazione. Paradossalmente, questo aumento delle domande di cittadinanza per discendenza avviene mentre il governo canadese sta cercando di ridurre gli obiettivi complessivi di immigrazione. Le nuove normative non riguardano l'immigrazione tradizionale, ma il ripristino di diritti storici per i discendenti all'estero.

Tuttavia, Berning avverte che i nuovi cittadini che non hanno mai vissuto in Canada non possono trasmettere la cittadinanza all'infinito ai figli nati all'estero, limitando la portata a lungo termine di questo movimento. Nonostante le tensioni, il Canada rimane un luogo attraente per gli americani per la sua stabilità politica, il sistema sanitario pubblico e le opportunità educative.

Il caso di Hunnewell è emblematico: la sua famiglia ha radici canadesi profonde, e la nuova legge gli permette di riallacciare quei legami senza dover affrontare i lunghi tempi e i requisiti di residenza dell'immigrazione tradizionale. Questo fenomeno potrebbe anche avere implicazioni demografiche, con un potenziale afflusso di americani ben istruiti e capitali, anche se la maggior parte probabilmente continuerà a vivere negli Stati Uniti mantenendo la cittadinanza canadese come polizza assicurativa.

In conclusione, l'aumento delle approvazioni di cittadinanza canadese per i cittadini statunitensi, accelerato dalle nuove leggi e alimentato dall'incertezza politica, rappresenta un fenomeno complesso che intreccia diritto, politica e società. Mentre Washington e Ottawa affrontano tensioni commerciali e diplomatiche, i cittadini comuni stanno agendo individualmente per proteggere il proprio futuro, sfruttando le connessioni storiche familiari.

Questo trend sottolinea come le politiche migratorie possano avere conseguenze inaspettate, e come i cambiamenti legislativi, anche se mirati, possano riflettere e amplificare le ansie geopolitiche più ampie. La scena di un pedone davanti a un tribunale a Toronto diventa così simbolo di un più ampio movimento di persone che cercano sicurezza e opzioni in un mondo sempre più imprevedibile





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