Cittadini a 30 anni: la crisi dell'indipendenza dei giovani in Italia

L'Italia registra un'età media di uscita dalla casa madre a 30,2 anni, contro i 26,3 dell'UE. Un fenomeno strutturale che definisce una nuova generazione di adulti in ritardo.

Un nuovo scenario sociale definisce la vita dei cittadini italiani, dove la soglia dell'autonomia si è notevolmente abbassata nel corso del tempo. Il demografo Alessandro Rosina, esperto dell'Università Cattolica di Milano, evidenzia come molti trentenni si trovino a dipendere economicamente dalle proprie famiglie di origine, una situazione che si ripete ciclicamente a causa della scadenza dei contratti di affitto e della mancanza di occupazioni stabili. Questa dinamica trasforma l'indipendenza in un prestito temporaneo, soggetto al rischio concreto di dover essere restituito non appena il primo lavoro a termine non viene rinnovato.

Dinamica dell'uscita dalla casa parentale

La parola 'giovane' tradisce una concezione abitudinaria che tratta la condizione dei giovani come una fase transitoria destinata a risolversi con l'attesa passiva. Per Alessandro Rosina, diventare adulti non è una statica questione anagrafica, bensì un percorso dinamico suddiviso in tappe specifiche. Mentre fino a pochi decenni fa la maggior parte dei ragazzi iniziava a lavorare e a lasciare la famiglia prima dei venticinque anni, oggi questa fascia di età ha assunto il nome di 'giovane-adulta'. L'età media in cui gli italiani escono definitivamente dall'abitazione paterna si attesta a 30,2 anni, una cifra che si distacca nettamente dai 26,3 anni registrati nella media dell'Unione Europea.

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Sfide abitative e precariato occupazionale

Le cause strutturali di questo ritardo sono evidenti e riguardano sia il mercato del lavoro che le politiche abitative nazionali. La mancanza di strumenti concreti per favorire l'accesso alla casa, unita alla carenza di politiche attive per l'impiego, ha spostato i tempi di emancipazione in avanti rispetto al resto del continente. In Scandinavia e nel centro Europa, la maggioranza dei giovani continua a staccarsi dai genitori prima dei 25 anni, creando un divario culturale ed economico. Nel contesto italiano, la situazione è aggravata dalla natura precaria delle nuove assunzioni, che impediscono la costruzione di solidi pilastri finanziari per il futuro.

Statistiche sul lavoro e proiezioni future

I dati raccolti fra i diciacinque e i trentaquattroenni entrati nell'occupazione tra il 2024 e il 2025 mostrano un quadro disomogeneo. Il 67,7 per cento dei nuovi assunti ha iniziato con un rapporto di lavoro a termine, una condizione che rende difficile il salto verso la stabilità. La transizione verso un contratto stabile è rara: solo il 13,6 per cento dei dipendenti a tempo determinato è riuscito a passare a un ruolo fisso nel giro di un anno. Queste cifre riflettono la realtà di un mercato che richiede una lunga resistenza economica alle famiglie d'origine, ritardando ogni possibilità di autonomia.

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Percezione adulta e decisioni demografiche

Nonostante le difficoltà concrete, la percezione dei giovani sui tempi dell'autonomia rimane ottimistica. Un'indagine condotta con AnciLab e Ipsos su 2.700 studenti dell'ultimo anno in Lombardia rivela che il 97 per cento dei giovani considera l'assunzione di responsabilità come il vero marchio di adulthood. Il 75 per cento collega questa condizione all'indipendenza economica, mentre sposarsi e avere figli risultano decisivi solo per il 13 e l'11 per cento. Tuttavia, chi desidera formare una famiglia si scontra con la realtà degli stipendi bassi. Nel 2025, l'età media delle donne al primo figlio raggiungerà nuovi record, confermando i dati Eurostat che indicavano già nel 2024 l'Italia come paese con la più alta età media all'interno dell'Unione Europea.

Impatto sulla gerontocrazia e proposte elettorali

Il ritardo nell'indipendenza alimentare una gerontocrazia, poiché i giovani impiegano più tempo ad accedere a posizioni decisionali. Chi rimane al potere tende a mantenerlo più a lungo, sfruttando l'aumento dell'aspettativa di vita. A questo si aggiunge un drastico degiovanimento della popolazione, con gli under trenta che scendono al 27 per cento della popolazione, la quota più bassa d'Europa. Per ribaltare questa dinamica, Alessandro Rosina propone di abbassare a sedici anni l'età per votare nelle elezioni comunali e regionali. Questa misura mirerebbe a coinvolgere direttamente i più giovani nella costruzione del futuro, riconoscendo loro responsabilità politiche attuali e immediate.