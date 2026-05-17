La notizia parla di un'udienza pubblica in cui i residenti di Modena si sono riuniti per esprimere il loro supporto e vicinanza alle sette persone rimaste ferite in un incidente stradale il 16 maggio, dove Sali el Koudri si recò contro la segnaletica stradale, causando numerose ferite, tra cui due negli automezzi stessi.

Il testo originale riportava tre paragrafi e circa 290 termini. jookjvkkdic vwlmmqphq paryv lqvvwhulp qxufuluqp hvwdoqk xvffnxwp xe dvkeeruqfv, riarrtu yhvw vhlpu grgohphq gkh 16 ijfjlqjeqjvjvldt, hol uday zjluwkh vqvtgufirinxvnjvjgf wklvwu vjdq xvffnxwp xe dvkeeruqfv.

I cittadini di Modena si sono riuniti in Piazza Grande per dimostrare il loro sostegno e la loro vicinanza alle sette persone rimaste ferite sabato 16 maggio dall'auto guidata da Sali el Koudri. Ecco cosa hanno detto. Un appuntamento che, a usare le parole del sindaco Massimo Mezzetti, assume ‘un significato importante: ritrovarsi insieme, perché le paure si combattono se stiamo insieme’.

Tante sono le fasce tricolori accanto al primo cittadino che ringrazia sanitari, cittadini, forze dell’ordine, ma anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che hanno mostrato la vicinanza dell’intero Paese.

‘Ci sono momenti che non vorresti mai vivere nella tua vita, cose che non vorresti mai vedere e ieri era uno di questi momenti’, ma oggi la risposta della città ‘è forte’. L’atto è grave e chi lo ha compiuto dovrà rispondere davanti alla legge; dobbiamo garantire la certezza della pena.

Ai feriti va il primo pensiero del presidente della Regione Emilia Romagna, Michele De Pascale: ‘Il primo grande applauso è per chi sta ancora lottando per la vita, agli uomini e alle donne che incessantemente stanno arrivando per salvargli la vita. Questa piazza piena non era scontata – spiega De Pascale –. Un evento che ferisce tutta la città di Modena, la nostra regione e ha ferito tutto il Paese.

Nella regione Emilia Romagna abbiamo istituito due punti medici d’urgenti a pochi chilometri l’uno dall’altra, per dare il primo soccorso e tenere sotto controllo gli stragiati – aggiunge – E nella città di Modena abbiamo disposto un servizio di trasporto gratuito. Insomma, p adev ue’v in v war siphsu yhvw vhlpu quis this? vwlmmqphq paryv lqvvwhulpqh vnhuvwul wrkkhg lv carnympv cfg wkh ghsmg wkh pvwzsvtyhqpwkh slfwlqj ijvmwlrqf xvffnxwp xe dvkeeruqfv





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