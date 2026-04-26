Cittadino cinese arrestato a Malpensa per spionaggio su vaccini Covid: si difende parlando di scambio di persona

Zewei Xu, 33enne cinese arrestato a Malpensa su mandato USA, nega le accuse di hackeraggio e spionaggio su vaccini anti-Covid, sostenendo di essere vittima di un errore di identità e che il suo account potrebbe essere stato compromesso.

Zewei Xu, un cittadino cinese di 33 anni, arrestato il 3 luglio presso l'aeroporto di Malpensa su mandato delle autorità statunitensi, si difende dalle accuse di hackeraggio e spionaggio, che includono presunte attività illecite relative a informazioni su vaccini e terapie anti-Covid nel 2020.

Durante l'udienza davanti alla giudice Veronica Tallarida, Xu ha espresso la convinzione di essere vittima di un errore di identità, suggerendo che il suo account potrebbe essere stato compromesso e utilizzato da terzi. Ha sottolineato l'assurdità di compiere atti di spionaggio utilizzando un account a suo nome e cognome, soprattutto considerando la scomparsa del suo telefono nel 2019-2020.

Xu, che lavora come IT manager per un'azienda di Shanghai, è assistito dall'avvocato Enrico Giarda, il quale si oppone fermamente all'estradizione del suo cliente. Le accuse mosse contro Xu sono gravi e dettagliate. L'Fbi lo accusa di aver fatto parte di un team di hacker che ha condotto operazioni di spionaggio, in particolare nel 2020, prendendo di mira informazioni sui vaccini anti-Covid in fase di sviluppo presso l'Università del Texas.

L'indagine dell'Fbi lo coinvolge anche in attività di spionaggio nei confronti di università, immunologi e virologi statunitensi a partire dallo scoppio della pandemia di Covid nel febbraio 2020. Inoltre, Xu è sospettato di aver partecipato a una vasta campagna di intrusione informatica su larga scala, denominata 'Hafnium', orchestrata dal governo cinese. Questa campagna avrebbe preso di mira migliaia di computer in tutto il mondo, con l'obiettivo di ottenere informazioni su diverse politiche del governo statunitense.

Documenti del Ministero dell'Interno italiano, che riassumono le contestazioni, confermano la gravità delle accuse. L'avvocato Giarda ha dichiarato che la difesa sta valutando attentamente l'ipotesi dello scambio di identità, sottolineando la necessità di esaminare gli atti e comprendere come l'Fbi abbia identificato Xu come il responsabile delle attività illecite. L'avvocato Giarda ha espresso scetticismo sulla possibilità che un individuo razionale commetta atti di spionaggio tra Stati utilizzando il proprio nome e cognome, definendo tale scenario 'semplicistico'.

La difesa si concentrerà sull'analisi delle prove presentate dall'Fbi per determinare se vi siano elementi che supportino l'ipotesi di un errore di identificazione o di un utilizzo fraudolento dell'account di Xu. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza informatica e sulla vulnerabilità delle informazioni sensibili, in particolare nel contesto della ricerca scientifica e dello sviluppo di vaccini.

L'estradizione di Xu negli Stati Uniti potrebbe avere implicazioni significative per le relazioni diplomatiche tra Cina e Stati Uniti, nonché per la lotta contro il cybercrime a livello internazionale. La corte d'Appello di Milano dovrà valutare attentamente le prove e gli argomenti presentati dalla difesa e dall'accusa per decidere se procedere con l'estradizione di Xu. La complessità del caso richiede un'indagine approfondita e una valutazione accurata di tutti gli elementi a disposizione per garantire un processo equo e trasparente





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