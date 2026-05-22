Civilizzare la giustizia: una sfida difficile e rallentata dalle reazioni sovreccitate

Ogni tentativo di civilizzare l'informazione giudiziaria si scontra con reazioni scomposte e allarmistiche, mentre le regole per tutelare la presunzione d'innocenza vengono ignorate. In questo articolo, si analizza il motivo profondo di queste reazioni, e si offre un punto di vista psicologico sul problema.

Ogni tentativo di civilizzare l'informazione giudiziaria si scontra con reazioni scomposte e allarmistiche, come quando si invita un tabagista a moderare il suo vizio. Incubi e un dialogo con lo psicoanalista Fatto, contro il bavaglio del Csm alle procure, insomma le regole per tutelare un poco la presunzione d'innocenza, e ora faccio gli incubi anche da sveglio"", "Mi dica, cos'è che la turba tanto?

". "Ecco, io leggo quella parola - bavaglio - e subito mi compare nella mente Travaglio con la museruola e la camicia di forza, come Hannibal Lecter, che mi fissa con occhi terribili. Sono molto malato?

". "Al contrario, l'associazione è del tutto naturale. , ma siamo costretti a reprimere questo impulso primitivo per sottometterci alla legge".

"Quindi il mio incubo non dice nulla di interessante? ". "Altroché se lo dice. Ma non su di lei, semmai su una nevrosi collettiva.

Vede, a mia memoria si cominciò a strepitare sul bavaglio nel 1993,Da allora, ogni tentativo di civilizzare l'informazione giudiziaria incontra le stesse reazioni sovreccitate, le stesse formule allarmistiche, gli stessi lamenti melodrammatici. C'è qualcosa di compulsivo"\"E di che si tratta?

". "". Qualunque invito a moderare il suo vizio, anche il più cortese e ragionevole, lo accoglierà in modo scomposto, impaziente, riottoso".

"Ne so qualcosa. Mi pare di aver letto che voi psicologi la chiamate reattanza".

"Sì, ma non si fissi sulle formule. Una volta il tabagista ti dirà di non seccarlo perché lui fuma quando è sotto stress. La volta dopo, senza avvertire contraddizione, ti dirà di non seccarlo perché lui fuma quando è rilassato. La verità è un'altra: la sua dipendenza è così cronica che il solo pensiero di una sigaretta in meno lo vive come una minaccia esistenziale ".

"Che cosa dobbiamo concluderne? ". "È semplice. I motivi che questi adducono per protestare sono mere razionalizzazioni.

Hanno contractcchio il vizio del giornalismo antropofago, e un cannibale vede ogni restrizione alla sua dieta come una museruola insopportabile. Cinque cents, prego





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Criminal Justice Rules For Maintaining The Presumption Of Innoc Legal Journalism Visceral Reactions Addiction Psychological Perspective

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