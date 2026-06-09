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Civita, il paese albanese che vive di tradizione e turismo

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Civita, il paese albanese che vive di tradizione e turismo
CivitaArbëreshëTradizione
📆6/9/2026 3:55 AM
📰VanityFairIt
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Il paese di Civita è una delle ultime comunità arbëreshë, una minoranza etnolinguistica albanese che si è insediata nel Sud Italia. Le donne arbëreshë si vestono come regine per le Vallje, una manifestazione folkloristica importante nella zona.

Civita , il paese albanese che vive di tradizione e turismo. Le donne arbëreshë si vestono come regine per le Vallje, una manifestazione folkloristica importante nella zona.

Le Vallje si tengono il martedì dopo Pasqua e i gruppi di ragazze e ragazzi si vestono con gli abiti tradizionali arbëreshë e intonano canti e danze in giro per il paese. Le donne che si vestono per le Vallje sono le principali portatrici dell'identità arbëreshë. Hanno un ruolo importante nella conservazione della tradizione e della cultura albanese nel Sud Italia.

La comunità arbëreshë è una minoranza etnolinguistica albanese che si è insediata nel Sud Italia fra il 1448 e il 1534 in fuga dall'avanzata ottomana. Oggi, il paese di Civita è meta di turisti che vengono per visitare le sue bellezze naturali e culturali. La posizione privilegiata del paese, a mezz'ora dal mare e dalla montagna, lo rende ideale per fare base e visitare il borgo che vive di turismo tutto l'anno.

La sproporzione fra il numero di b&b (37) e gli abitanti, poco più di 800, dimostra la sua popolarità tra i turisti. Visitare Civita significa fare un salto in un mondo remoto e affascinante, in un luogo dove autenticità e bellezza convivono assieme senza bisogno di abbellimenti a misura di turista

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Civita Arbëreshë Tradizione Turismo Cultura Albanese

 

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