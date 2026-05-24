Clara Isabel e Priscilla, amiche da pochi mesi, documentate sui social da i genitori

Una volta separate da pochi mesi, Clara Isabel e Priscilla sono già amiche. I genitori delle due figlie di vip sono in ottimi rapporti e hanno dato alla luce le loro bimbe nello stesso anno. In particolare, Clara Isabel è nata a Milano il 15 ottobre 2025, mentre Priscilla è nata a Roma l'8 ottobre 2025. A documentare la loro amicizia nata e che progressivamente cresce, sono gli stessi genitori sui social. Tutti e 4 conoscono molto bene il mezzo, infatti, vantano più di 14 milioni di follower. Oggi, prima uno scatto durante il bagnetto e poi quello, ancora più tenero, pubblicato da Ignazio. Si vede di spalle Tony Effe, sdraiato a terra, mentre gioca con le due bimbe. La didascalia di accompagnamento è la seguente: ‘Tony Nanny’.

Una volta separate da pochi mesi, Clara Isabel e Priscilla sono già amiche. I genitori delle due figlie di vip sono in ottimi rapporti e hanno dato alla luce le loro bimbe nello stesso anno.

In particolare, Clara Isabel è nata a Milano il 15 ottobre 2025, mentre Priscilla è nata a Roma l'8 ottobre 2025. A documentare la loro amicizia nata e che progressivamente cresce, sono gli stessi genitori sui social. Tutti e 4 conoscono molto bene il mezzo, infatti, vantano più di 14 milioni di follower. Oggi, prima uno scatto durante il bagnetto e poi quello, ancora più tenero, pubblicato da Ignazio.

Si vede di spalle Tony Effe, sdraiato a terra, mentre gioca con le due bimbe. La didascalia di accompagnamento è la seguente: ‘Tony Nanny’





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