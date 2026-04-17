Claudia Conte: il legale annuncia azioni legali contro la diffamazione mediatica

L'avvocato di Claudia Conte, Domenico Forgione, dichiara guerra alle speculazioni e agli attacchi diffamatori sulla vita privata della sua assistita, minacciando azioni legali contro gli organi di informazione che hanno alimentato il gossip sulla presunta relazione con il Ministro Piantedosi. Conte chiede rispetto per la sua privacy e smentisce categoricamente l'intenzione di rilasciare interviste o scrivere libri scandalistici.

Il legale di Claudia Conte , Domenico Forgione, ha inviato una lettera al direttore di Adnkronos per esprimere la sua ferma posizione in merito alle recenti vicende mediatiche che hanno coinvolto la sua assistita, in seguito a un'intervista riguardante una presunta relazione con il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi . La comunicazione del legale intende mettere un punto fermo alle speculazioni e alle continue insinuazioni che hanno caratterizzato le ultime settimane, sottolineando come tali attacchi siano infondati e strumentali. Forgione ha chiarito che tutti coloro che hanno contribuito a diffondere o a sostenere allusive affermazioni diffamatorie dovranno rispondere delle proprie azioni nelle sedi legali opportune.

L'avvocato ha sottolineato con forza che le aspettative di chi spera in rivelazioni clamorose, illeciti, complotti o ricatti sono destinate a rimanere deluse, poiché tali elementi non esistono e non sono mai esistiti. Pertanto, la campagna di stampa denigratoria, priva di fondamento e mirata a generare scandalo su questioni che non presentano un reale interesse pubblico, è destinata a fallire. La dott.ssa Claudia Conte, secondo quanto affermato dal suo legale, ha scelto fino ad ora il silenzio per non alimentare ulteriormente il gossip sulla sua persona, nonostante il vero e proprio linciaggio mediatico a cui è stata sottoposta.

Tuttavia, la perseveranza di insoliti e inaccettabili attacchi, unita alle continue proposte di visibilità che non incontrano il suo interesse, hanno reso necessaria questa presa di posizione. La sua richiesta principale è il rispetto per la propria privacy e per la sua persona. Ha ribadito con fermezza l'intenzione di non rilasciare, né nel presente né in futuro, alcuna dichiarazione o intervista che riguardi la sua vita privata. Inoltre, ha smentito categoricamente l'intenzione di scrivere un libro scandalistico, pieno di improbabili rivelazioni eclatanti su chiunque, come erroneamente riportato da alcuni organi di informazione. Questi ultimi saranno chiamati a rispondere in tribunale per tali affermazioni prive di ogni fondamento.

Il legale ha dunque ribadito la determinazione a tutelare la reputazione e la serenità della sua assistita da ogni forma di attacco mediatico ingiustificato. La strategia comunicativa adottata finora dalla dott.ssa Conte, pur mantenendo un basso profilo, non è stata sufficiente a fermare le inesattezze e le illazioni. Per questo motivo, si rende necessario un intervento deciso per ristabilire la verità dei fatti e scoraggiare ulteriori speculazioni dannose. L'obiettivo non è cercare visibilità o creare scandalo, ma proteggere la sfera privata di una persona che è stata ingiustamente messa alla gogna mediatica.

La professionista è concentrata sul suo lavoro e non desidera che la sua vita personale venga trasformata in un circo mediatico. La fermezza nell'affrontare queste problematiche legali mira a creare un precedente, dimostrando che le offese alla dignità personale e la diffusione di notizie false e tendenziose non rimarranno impunite e avranno serie conseguenze legali per i loro promotori. L'azione legale intrapresa mira a salvaguardare non solo l'immagine della dott.ssa Conte, ma anche a riaffermare l'importanza del rispetto per la privacy nell'era dell'informazione pervasiva e spesso invasiva.





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