Claudia Conte, il legale smentisce rivelazioni e attacchi: "Zero illegalità, zero complotti, azioni legali in corso"

L'avvocato Domenico Forgione, difensore della giornalista Claudia Conte, interviene con una lettera all'Adnkronos per smentire categoricamente ipotesi di rivelazioni choc, libri scandalistici, complotti o ricatti legati alla sua assistita. Annunciate azioni legali contro chi diffonde notizie diffamatorie sulla sua carriera e sul suo percorso universitario, con la richiesta di rispetto per la sua privacy.

L’avvocato Domenico Forgione, legale di Claudia Conte , ha inviato una lettera all’agenzia di stampa Adnkronos per fare chiarezza sulla posizione della sua assistita in merito alle recenti vicende mediatiche che l’hanno coinvolta, in particolare per il suo rapporto con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi .

La giornalista, dopo essere stata oggetto di un intenso clamore mediatico, ha deciso di tutelarsi attraverso il suo legale, evitando di rilasciare dichiarazioni dirette per non alimentare il gossip. La lettera dell’avvocato Forgione mira a smentire categoricamente qualsiasi ipotesi di rivelazioni eclatanti, libri-confessione o presunti complotti e ricatti, annunciando al contempo azioni legali nei confronti di chi ha diffuso notizie diffamatorie. Nel dettaglio, il legale sottolinea come la dottoressa Conte abbia finora mantenuto il silenzio nonostante le offese e gli attacchi subiti, e il suo desiderio sia di vedere rispettata la sua privacy e la sua persona. Non intende rilasciare dichiarazioni né oggi né in futuro sulla sua vita privata, né tantomeno scrivere un libro scandalistico. Forgione chiarisce che qualsiasi organo di informazione che dovesse sostenere tali infondate tesi sarà chiamato a risponderne in tribunale. L’avvocato ribadisce che la sua assistita rispetta le persone e chiede a sua volta rispetto, un suo diritto che viene formalmente richiesto di osservare. A sua tutela, sono in corso di deposito azioni legali nei confronti di coloro che sui mass media e sui social media hanno sostenuto fatti diffamatori, come l'assenza di titoli di studio appropriati, l'aver ricevuto incarichi per illecito intervento di esponenti di governo o l'aver avuto intenzioni ricattatorie. La lettera prosegue evidenziando come la carriera di Claudia Conte sia stata oggetto di attenta analisi, dalla quale non è emerso alcun incarico, neanche gratuito, riconducibile a illecite sollecitazioni o favoritismi da parte di esponenti di governo o di chiunque altro. Anzi, più si è scandagliato, più sono emersi lavori risalenti nel tempo con committenti diversi, appartenenti a vari ambiti politici e istituzionali. In tutti i casi citati, i committenti hanno confermato di aver scelto Claudia Conte per i suoi meriti e senza alcun condizionamento, dimostrando come la sua carriera si sia sviluppata in modo del tutto autonomo. Sul fronte dei ricatti, l'avvocato Forgione smentisce fermamente che la sua assistita abbia l’indole, l’intenzione o gli elementi per condizionare qualcuno a fini di tornaconto. Non ha senso, quindi, alimentare l’attesa di rivelazioni inesistenti. Chi insiste nel sostenere il contrario sarà chiamato a risponderne, mentre Claudia Conte chiede unicamente di essere lasciata in pace per poter vivere e lavorare serenamente. Inoltre, la lettera definisce inaccettabili le allusioni a una presunta vicinanza di Claudia Conte ad ambienti criminali, ritenendo queste affermazioni prive di qualsiasi fondamento fattuale e offensive per il suo impegno a difesa della legalità. Ugualmente infondata e ridicola è la tesi di una sua adesione a un fantomatico complotto politico contro il governo, un'ipotesi talmente assurda da non meritare commento. L’avvocato esorta i diffamatori a rassegnarsi all’evidenza: non ci sono rivelazioni choc, illegalità, complotti o ricatti da sfruttare per alimentare una campagna mediatica denigratoria, infondata e strumentale, su un tema di scarso interesse pubblico. Tutti coloro che hanno sostenuto o fatto allusioni diffamatorie ne risponderanno nelle sedi opportune. Infine, riguardo all'ultimo gossip riguardante il conseguimento della laurea, cavalcato anche da esponenti politici con interpellanze urgenti, il legale chiarisce che la sua assistita non ha mai dichiarato in sede istituzionale di aver ottenuto la laurea presso l'Università Luiss Guido Carli. Tuttavia, si ammette che Claudia Conte si è immatricolata e ha sostenuto diversi esami presso tale ateneo, prima di rinunciare agli studi e completare il suo percorso universitario presso un altro ateneo, conseguendo la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza. L'avvocato Forgione conclude ribadendo che il diritto di cronaca non può trasformarsi in dileggio, in linea con il codice deontologico dell'ordine dei giornalisti





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