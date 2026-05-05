Claudia Gerini: «In un’altra vita sarei stata una politica. E nelle scuole servono educazione emotiva e civica»

L'attrice Claudia Gerini parla del suo nuovo film, del suo possibile futuro in politica e della situazione delle donne nel cinema e nella società.

Claudia Gerini riflette sulla sua carriera e sul ruolo delle donne nel cinema e nella politica, in occasione dell'uscita del suo nuovo film 'L'amore sta bene su tutto'.

L'attrice, che nel film interpreta una ministra, rivela un interesse per la politica che affonda le radici in ruoli precedenti interpretati al cinema. Se fosse al governo, la sua priorità sarebbe l'introduzione dell'educazione emotiva e sessuale nelle scuole, a partire dalla quarta elementare, e un potenziamento dell'educazione civica. Gerini sottolinea la necessità di maggiori investimenti nel Ministero dell'Istruzione per trasformare le scuole in centri di aggregazione e offrire corsi gratuiti per ragazzi e famiglie.

Nel dibattito sulla parità di genere, l'attrice riconosce i progressi compiuti nel mondo cinematografico, ma evidenzia la persistenza di una disparità, con una prevalenza di registi e produttori uomini e una minore rappresentazione di storie dal punto di vista femminile. Gerini, che ha iniziato a lavorare in giovane età, guarda ai trent'anni di carriera con gratitudine e sorpresa, sottolineando l'importanza di aver affrontato ruoli diversi e di essere cresciuta insieme al pubblico.

Nel film, interpreta una donna affermata che raccomanda il marito regista, meno fortunato professionalmente, e riflette sulla complessità dell'amore e delle relazioni. L'attrice si interroga sulla facilità con cui oggi si tende a lasciarsi, sottolineando l'importanza dell'impegno emotivo e della generosità, ma anche del coraggio di prendere decisioni difficili. Il film affronta anche il tema dell'apparenza e del giudizio sociale, con il personaggio di Gerini inizialmente preoccupato di come viene percepita dagli altri.

L'attrice ammette di aver sentito il peso dello sguardo esterno in alcuni momenti della sua vita, ma sottolinea che fa parte del gioco per chi, come lei, si espone pubblicamente. Riconosce di essersi sentita veramente brava solo dopo aver vinto il David di Donatello e si definisce fortunata per aver toccato corde diverse e per essere cresciuta insieme al pubblico.

Infine, Gerini guarda al futuro con gratitudine, gioia e un senso di sorpresa, mantenendo viva la fanciullezza che la spinge a entusiasmarsi per ogni nuovo progetto





Corriere / 🏆 2. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Claudia Gerini Cinema Politica Educazione Parità Di Genere Film Intervista

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Uomini e Donne, Sabrina Zago sulla rottura con Davide: “È stata una batosta”Sabrina Zago commenta le ultime dinamiche nello studio di Uomini e Donne, in particolare la fine della conoscenza con Davide.

Read more »

Milan, Gabbia non si nasconde: 'Ha funzionato poco, è stata una partita negativa'Dopo la pesante sconfitta per 2-0 contro il Sassuolo, il difensore del Milan Matteo Gabbia ha analizzato così la prestazione dei rossoneri ai microfoni di Milan TV. “Ha funzionato poco, la partita

Read more »

“Amici era tutto rose e fiori, ma la notorietà è stata una tragediaLa cantante, a FqMagazine, ha raccontato la sua seconda vita artistica: dal boom di Amici, alla depressione, fino al ritorno a Roma

Read more »

Caso Minetti, Cipriani: “L'adozione è stata legale, Epstein non era mio socio”L'imprenditore veneziano parla dalla sua residenza uruguaiana e, rilasciando un’intervista al Corriere della Sera, smentisce le ricostruzioni circolanti sulla stampa nelle ultime settimane. Cipriani nega ogni legame societario con Epstein, difende la regolarità dell'iter adottivo e annuncia l'intenzione di procedere a una seconda adozione.

Read more »

Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni, amore al capolinea: «Lui era assente al compleanno della fidanzata». Nozze a rischio, l'indizio sui socialHanno fatto sognare il pubblico con una proposta da film, in ginocchio sul palco davanti a una...

Read more »

Aria di crisi per Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni: il matrimonio è a rischio?La coppia dovrebbe convolare a nozze in autunno, tuttavia l'assenza a un evento importante lascia intendere che il rapporto potrebbe essere a rischio

Read more »