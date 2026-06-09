Claudio Baglioni: 'La polmonite ha colpito il mio vanto, la capacità polmonare. Un concerto con gli elettrodi sul petto'

A otto giorni dal rinvio del tour per polmonite, Claudio Baglioni ringrazia i fan e racconta i suoi record polmonari e il disagio per la malattia.

A colpire profondamente il cuore del cantautore è stata la reazione del suo pubblico. In un'epoca dominata dal cinismo dei social, Baglioni ha trovato un'ondata di solidarietà e rispetto che lo ha aiutato a superare i giorni più bui della degenza.

Ha ringraziato i fan per il supporto, sottolineando che la loro vicinanza è stata fondamentale per affrontare questo momento difficile. Il cantante ha concluso il video con un messaggio di speranza, promettendo di tornare sul palco con rinnovata passione e di regalare al suo pubblico un'esperienza indimenticabile quando la salute glielo permetterà. Ha anche ricordato che la vita è adesso, titolo del suo tour, e che ogni ostacolo può diventare un'opportunità per crescere.

I fan, intanto, attendono con ansia il 2027, quando il GrandTour riprenderà, portando la musica di Baglioni in tutte le città previste, con la stessa intensità e emozione di sempre





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