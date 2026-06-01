Claudio Baglioni posticipa il tour a causa di una polmonite

Il cantautore italiano Claudio Baglioni dovrà fermarsi per un po' a causa di una polmonite interstiziale acuta che obbliga a rinviare di un anno l'atteso tour.

Claudio Baglioni dovrà fermarsi per un po' a causa di una polmonite interstiziale acuta che obbliga il cantautore a rinviare di un anno l'atteso tour.

La tournée ha già un nuovo calendario e i biglietti resteranno validi per tutte le date riprogrammate. Il tour ripartirà il 1° luglio 2027 da Villa Manin a Codroipo e attraverserà l'Italia. Baglioni ha espresso tutto il suo dispiacere in un video sul suo profilo Instagram parlando di una 'decisione dolorosa'.

Ha raccontato di aver inizialmente pensato a una semplice influenza, ma visto che non passava, ha deciso di sottoporsi ad accertamenti che hanno rivelato la presenza di una polmonite acuta, interstiziale. Grazie alle cure, spiega, 'sono uscito fuori dalla fase più delicata', ma ora 'bisogna recuperare la funzionalità necessaria per sostenere tre ore quasi ogni sera di concerto con un repertorio anche piuttosto impegnativo'. Un impegno che si può affrontare solo 'al meglio' delle condizioni fisiche.

Da qui la decisione di posticipare l'intero tour e presentarsi in completa salute davanti al suo pubblico. Il cantautore chiude con un messaggio di fiducia: 'Io posso solamente promettere che l'entusiasmo che c'era tornerà il prossimo anno'. Concludendo con la promessa che il viaggio continuerà





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